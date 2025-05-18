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曾俊華︰與其費盡心力大搞旅遊業　倒不如多花精神在商貿物流和金融業　倡推便利貿易新政策

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 9 小時前

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曾俊華日前赴香港總商會參與研討會。(曾俊華fb圖片)

港府近年力谷旅遊業，但前財政司司長曾俊華說，只佔香港總收入一小部分，而近年內地訪港旅客，不再像以前高消費，與其在這方面費盡心力，倒不如多花精神，在佔香港最大部分收入的商貿物流和金融業。

美國對全球大加關稅，曾俊華認為，「搞到全球貿易立立亂」，對香港來說，可以是一個好時機，抓緊機會與其他經濟體多方面合作，例如可推出一些便利貿易新政策，以至通關安排。

曾俊華今日（18日）在社交媒體撰文話，

有時我都唔係好明，香港有啲自身獨特嘅優勢，其實都顯然而見，偏偏就冇好好加以利用，真係極之「嘥料」。

他舉例，日前去香港演藝學院四十周年重點音樂劇《我佛無著經》，音樂劇集合演藝學院六大學院的專業老師、學生以至校友，是籌備整整一年的傾力大製作，講述唐三藏同徒弟取西經之後的故事。他說，這套劇做得不錯，但這麼大製作，卻係能夠做4場。他指，這麼大的製作如果想賺錢，一定要好像外國，有場地，一連做幾十場，先至有機會有合理回報，

香港係有好有創意嘅舞台專業人才，又有埋西九，但係香港有冇好好向外推廣呢啲新嘅好製作呢？

曾俊華引述在港外國官員或前官員  關心香港財政、法治、開放程度

曾俊華又透露，最近和一些在香港的外國官員或前官員碰面，香港呢幾年咁多變都好，對方仍然覺得，香港作為中國的特別行政區，仍然可以扮演一個關鍵角色，畢竟香港制度與內地不同。不過，對方很關心香港現在的財政狀況、法治情況，以至整體的開放程度。

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