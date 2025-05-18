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子女教養｜社福機構調查揭精神及身體虐待情況普遍　或致跨代家庭暴力

港聞

發布時間： 9 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 艾威 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

社福機構和諧之家調查發現精神虐待情況普遍，亦有跨代傳遞情況。（朱永倫攝）

童年經歷過的情況可能會重演在下一代身上。社福機構和諧之家過去兩年進行問卷調查，發現童年逆境經驗（Adverse Childhood Experiences） 情況普遍，包括精神及身體虐待和生理及情感忽視等，85%受訪者表示至少經歷過其中一種，有44%人士經歷過4種或以上。

和諧之家在前年開始至到今年4月，透過網上問卷訪問3,000多名成年人，了解跨代家庭暴力和童年逆境經驗的情況。結果發現，最多人（達65%）經歷過的是精神虐待，包括被成人咒罵、羞辱、貶低等。其次是身體虐待，有53%，被成人推撞、掌摑、拳打腳踢，甚至被物件打擊至身體受傷等等。值得注意的是，52%受訪者表示童年有情感忽視，曾經感受到家中沒有人愛自己，或者認為自己不重要沒有價值，家庭成員關係疏離。

樹仁大學社會工作學系助理教授曾偉洪更引述研究，他表示曾遭受童年逆境經驗的家長，養育時將較傾向使用嚴苛教育方式，例如懲罰、體罰。

和諧之家「跨步彩虹計劃」主任兼註冊社工陳沛恩表示，社會大眾上較多關注生理虐待，而心理上不被照顧的情況都值得關注。和諧之家輔導心理學家劉嘉豪表示，童年逆境對兒童心理健康產生長期負面影響，例如情緒調節功能會受損，容易引起激烈情緒，長期受壓下，容易進入警戒狀態。

陳沛恩發現，有參加計劃的服務使用者有童年逆境經驗，長大成人後有像父母一樣的行為或反應，出現跨代傳遞。Luli表示，自成為母親後，以前子女「扭計」不肯吃飯，自己會不期然激動起來，她就回想到自己小時候，父母都是以激動的情緒，甚至以身體暴力回應。她及後參與課堂，學會教育子女的正確方法，情緒反應有所好轉。

陳沛恩建議家長檢視自己原生家庭的經歷，若教養上遇到壓力，應該停一停，保持冷靜，回想是否受童年經驗影響，適時向專業人士求助，以免對子女造成傷害，並形成循環。

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