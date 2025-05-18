航空青年團｜新總部今年3月啟用　行動部副主管︰青年人將有更多機會接觸航空

香港航空青年團新總部今年3月正式啟用，該團行動部副主管蔡啟邦表示，預期青年人將有更多機會接觸航空或航天事業，引入專業器材有助提升學員的航空專業技能，航青團未來更會引入一部一比一定翼機飛行模擬器。

▲ 航青團首次擁有專屬的訓練中心，能引入一比一全動向直升機模擬器。(政府新聞網圖片)

《政府新聞網》指，香港航空青年團一直沒有自己的訓練中心，只能借用其他地方如學校設施或社區會堂，為團員進行訓練。不過，航青團2018年開始物色設立新總部暨訓練中心的合適地點，最終在2023年選定一座位於灣仔肇輝臺的空置校舍。經過一年多時間改建，新總部今年3月正式啟用，12間課室變成多用途室、會議室等，供團員進行學習和訓練，同時也引入多部飛行模擬器及一部一比一全動向直升機模擬器。新總部還特設國民教育天地，展示國家的成就和發展。

蔡啟邦接受《政府新聞網》訪問指出，該座舊校舍原設有12間課室、禮堂，無須大規模改建，節省很多時間和金錢。已參加航青團九年的第301中隊學員督導士官郭思晴表示，新總部能為團員提供許多學習和成長機會，並能增加團員的歸屬感。

《政府新聞網》指，這次設立新總部，政府飛行服務隊提供不少協助。飛行服務隊三級空勤主任蔡浩明表示，飛行服務隊參加由保安局和發展局引領的選址會議，確保航青團新總部的設施能滿足其需求和未來發展，同時提供技術和專業意見，協助航青團設立一些模擬飛行設備和其他教學設施

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