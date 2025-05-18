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母乳捐贈｜香港母乳庫至今收集逾800公升公升母乳　約90名嬰兒受惠

港聞

發布時間： 9 小時前

最後更新： 1 小時前

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艾莎的早產兒子因患重病在香港兒童醫院新生兒深切治療部留醫，獲醫生處方捐贈母乳。（政府新聞處圖片）

明日（19日）是一年一度的國際捐贈母乳日.醫管局今（18日）表示，自一月初起正式投入服務的香港母乳庫，截至上周五（16日）有230多位登記母乳捐贈者，共收集超過800公升母乳，並已有約90名供應予極早產及患有危疾的初生嬰兒受惠，形容成績令人鼓舞。香港母乳庫總監黃明沁指，母乳庫在短短半年內得到各界正面迴響，彰顯香港人熱心助人、義不容辭的精神，籲有能力的準媽媽和新手媽媽成為捐贈者。

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受惠嬰兒母親艾莎指，其早產兒子出生後因重病被送到香港兒童醫院新生兒深切治療部，雖知道母乳含豐富營養及抗體，也較容易消化吸收，但其卻飽受母乳分泌不足困擾，最終決定讓兒子接受捐贈母乳。她稱，兒子飲用母乳後，吸收不錯，亦有慢慢增磅，感謝無私出母乳的媽媽們「因為她們的愛心，讓兒子能獲得更好的營養，解決燃眉之急。」希望更多有能力的媽媽支持母乳捐贈，幫助有需要的嬰兒和家庭。

母乳捐贈者必須正在授乳，而其嬰兒年齡須在一歲以下。一子之母敏婷今年一月加入捐贈母乳行列，每日除了餵哺自己兒子，還會額外泵奶一次作捐贈之用，累計捐贈16公升母乳，其兒子在三月底將近一歲，她在捐贈最後一批母乳時，也在袋上寫上「母乳捐贈，點滴是愛，請支持！」的字句作紀念，亦祝願受惠嬰兒茁壯成長，望自己的一點綿力，可為嬰孩的父母帶來安心。

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