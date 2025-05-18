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醫科課程｜中大醫科第二學位課程有數百人報讀　包括外國名牌大學準畢業生

港聞

發布時間： 7 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 艾威 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

中文大學醫學院院長趙偉仁。（資料圖片）

中大醫學院新學年將推4年制醫科「第二學位」課程，名額25個。院長趙偉仁今（18日）在電台節目中指，第二學位共有數百人報讀，包括外國知名院校，如劍橋大學等的準畢業生，已完成首輪面試。

趙偉仁稱，報讀學生的第一學位課程多數與醫學息息相關，生物科學、化學及生物等，當中也包括外國知名院校的準畢業生，包括英國帝國大學和劍橋大學等，形容對此感到慶幸，相信他們希望將科研成果轉化成臨床應用。

他續稱，課程由6年變成4年制，相信學生會承受一些壓力，但相信他們的能力及心意，能成為一個好醫生，寄語「入到中大醫學院需要相當努力」。

趙偉仁又提到，自己另一工作重點是推動醫學創科，將醫療科技成果落地，而醫療器械及藥物研究等均需科創公司支持，但香港的病例相對有限，若只靠香港的數據，大型臨牀研究的時間或拉長，認為可與內地院校等合作，做到優勢互補。

AI在臨床應用和研究的使用越趨普及，最近也加至醫學培訓課程。趙偉仁表示，整個診治過程仍由醫生主導，AI現只是輔助角色，助提升診斷能力，讓治療更加安全，可作為診治的夥伴，但不會取代醫生。

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