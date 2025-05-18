飲食習慣︱飯後吃水果是慢性自殺？　調查揭網上減肥資訊逾4成均屬誤導

現代人關注身體健康，或多或少曾在網上尋找過疾病或飲食相關的資訊。不過，香港營養學會隨機抽樣調查136個網站所提供或轉載的減肥資訊，發現逾4成資訊內容均涉誤導。學會形容許多網上資訊是「偽科學」，未經臨床實證，部分甚至屬無稽之談。

香港營養學會會長及英國註冊營養師丁浩恩表示，許多市民認為網上資訊可靠，但實際上相關資料來源的可信度差異很大。是次調查顯示，42%網上營養資訊均存誤導成份，例如「飯後吃水果是慢性自殺」、「生酮飲食可以減肥而不需要捱餓」、「用豬油炒菜，增加 Omega-3 的攝取」以及「多吃鹽！能消炎」 等。他指，這些誤導性資訊往往可能對健康造成危害。

學會解釋部份網上訊息謬誤

網傳訊息一：「血管阻塞是因為攝取太多碳水化合物，用豬油炒菜，增加 Omega-3 的攝取。」 錯誤原因：飽和脂肪可增發炎及患癌機會，並引致心臟問題、腦退化等，各地政府都呼籲應減少攝取，網上卻有資訊宣傳「用豬油炒菜」。 網傳訊息二：「不要吃早餐！」 錯誤原因：不吃早餐與超重和肥胖有關，澳洲一項針對二萬多名學生的研究顯示，吃早餐與學業成功之間存在明顯聯繫。 且不吃早餐會增加超重和肥胖的風險。研究顯示，不吃早餐的學生，其成績普遍較低，降低一天的活動量和整體表現，比每天吃早餐的孩子差。此外，早餐有助於提高與記憶力、考試成績和出勤率相關的心理表現，研究顯示吃早餐的學生在這些方面的表現更佳。

調查：最多人採用「間歇性斷食」方法

調查結果顯示，916名受訪亦近40%的市民曾嘗試至少一款流行飲食法，其中51%受訪者選擇了「間歇性斷食」，43%選擇了「低碳飲食法」，「高蛋白質飲食法」則佔21%。多數受訪者擁有學士或以上學歷，退休人士和學生共佔40%，而女性受訪者比例較高，年齡層則較廣泛。

當被問及執行飲食法的原因時，76%人士表示是為了「體重管理」，56%人士回答「改善健康」，25%人士說是「預防疾病」。

學會建議，市民應選擇可靠且具科學根據的營養資訊媒體，例如香港衞生署、醫管局或香港營養學會的資訊。此外，又建議若市民希望通過飲食或健康生活方式改善長期疾病或體重，應諮詢具專業資格的醫護人員或專家。

聽朋友建議方法「增重」竟減磅更現肌肉流失

Kelly 原本只有 99 磅，但她想增重。她聽從了一位朋友的建議，完全戒掉了澱粉和糖。結果她在兩個月內減掉了 10 磅，突如其來的體重減輕讓她感到震驚和沮喪。最後，她諮詢了一位營養師，發現自己實際上是嚴重肌肉流失，而不是增重。經過近 24 個月的治療、定期約見營養師和做運動，她的體重慢慢回升，並恢復了自信。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】