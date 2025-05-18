兒童營養｜調查揭8成劏房童奶類攝取不足　3成每周食辣條現「零食當正餐」

有非牟利機構調查發現，居於劏房的兒童普遍營養攝取量不足，除穀類食物外，「健康飲食金字塔」其餘四類食物分別有6至8成兒童攝取不足，逾3成兒童更是每周進食「辣條」或其他從內地引入的「垃圾食物」，出現「零食當正餐」情況。

宣明會聯同香港社區營養師協會在去年6月至今年1月期間，訪問589名住劏房、育有2至11歲子女的家長。結果顯示，若根據衞生署「健康飲食金字塔」指引，除穀物類外，其餘四類食物以奶類攝取不足問題最嚴重，86.4%兒童均攝取不足，蔬菜與水果類亦分別有76.2%及69.8%兒童未達標，肉類攝取不足比例則是61.1%。

香港社區營養師協會主席梁穎恩提到，奶類攝取不足或影響骨骼發展及長高，若偏食蔬果則會導致嚴重便秘等問題。

不少兒童也愛吃零食，調查指不少幼童每周進食「辣條」和「素牛排」等內地廉價小食至少兩次，部分兒童更演變出「垃圾食物當正餐」的飲食習慣。

此外，94.2%受訪家長無法正確說出蔬菜每日建議攝取量，反映其對健康飲食指引了解不足。協會指出，經濟壓力、長工時及惡劣居住環境均為主因。調查亦發現，13.6%受訪家庭每周煮晚餐少於四次，經常依賴外賣難避免高鹽高糖食物；即使自行煮食，亦因設備簡陋，難以煮出多樣化餐單。

協會提到，現行營養指引對基層家庭而言難以理解與實踐，呼籲政府提供更貼地的指引及營養諮詢服務，協助家長落實健康飲食。

宣明會於2021年起推行「最緊要夠營」計劃，至今已惠及逾1.1萬個家庭，提供營養講座、諮詢、食物包及親子食譜等，並計劃擴展至觀塘及新界北區，加強校園營養教育。

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