無家者｜6成無家者宿位限住半年間接導致重返露宿　團體倡設「康復住房」助穩定重建生活

過去有無家者因資助宿舍門禁而無法返夜班工作，有研究指出，現行為無家者提供的資助宿舍，有6成宿位最多僅可供居住半年，門禁規限亦影響工作，間接導致不少無家者在離宿後再次流浪街頭，平均每人重返露宿情況多達3.4次。團體建議政府推行「康復住屋」模式，結合醫療、戒癮及就業支援，協助無家者穩定重建生活。

現年54歲的米奇（化名）因家庭關係惡劣及賭博問題，早年曾被捕及服刑，其後露宿街頭並入住資助宿舍。他形容，宿舍出入時間設有嚴格限制，早上8時後必須離開，即使無處可去亦需離開宿舍，晚上11時後便是門禁時段，對於從事夜更工作的無家者構成阻礙。

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米奇稱曾靠工作儲蓄自立生活，但2023年因心臟病接受「通波仔」手術花費逾13萬元，耗盡積蓄，只好再次露宿。最終在社區組織協會協助下轉往過渡性宿舍「友家」，惟多年從事樓面及洗碗工作的他，近年受內地勞工競爭影響，開工機會亦大減。

社區組織協會聯同聖方濟各大學今（18日）發表《無家者康復房屋需求研究報告》，現行資助宿舍多採用雙層床及無間隔設計，私隱度低，不利年長或患病宿友居住，而無家者群體亦出現老齡化趨勢，現有住宿設施及支援明顯不足。部分宿友同時面對慢性疾病、精神健康或成癮問題，惟宿舍未能提供有效醫療及輔導服務，令無家者難以持續康復。

報告亦提到，不少宿友同時面對慢性疾病、精神健康或成癮問題，惟宿舍缺乏足夠醫療及康復支援。宏恩基督教學院社會工作學院副教授鍾綺霞形容，宿友在缺乏支援下尤如「跌咗落個窿咁」，因不少問題帶來的創傷，成癮問題再覆現，令他們無法走出循環。

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研究報告建議參考外地「先安居」及「康復住房」混合模式，提升住宿空間質素，並引入整合式支援服務，包括醫療、戒癮、心理輔導及職業培訓，協助無家者長遠重返社區。同時建議政府針對長者及殘疾無家者增設無障礙設施，並設立監察機制定期評估計劃成效。

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