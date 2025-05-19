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人口老化｜胡令芳倡改善長者醫療延長港人「健康壽命」　AI伴老友記解悶應用潛力大

港聞

撰文： 方咏思

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 艾威 結業潮 中年好聲音3 中一入學 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

老人學專家胡令芳表示，香港人壽命雖是全世界前列，但在健康壽命（health span）上卻「唔掂」。(陳靜儀攝)

愈來愈多港人「長命百歲」，老人學專家胡令芳表示，香港人壽命雖是全世界前列，但在健康壽命（health span）上卻「唔掂」。她認為本港長者醫療設施以至制度均需改善，並預視人工智能應用會有很大幫助。

據政府統計處於前年10月發表的《香港統計月刊》推算，在2046年男性和女性的平均預期壽命將分別升至86.4年及91.8年。雖然本港平均壽命預計會上升，但壽命「質量」卻未能並進。翻查中大前年發表一項研究結果顯示，香港65歲男、女性在過去14年間「無殘疾平均預期壽命」僅分別增加1.8年及0.1年，追不上平均預期壽命升幅的3.7年及2.1年。

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傳統照顧方式　忽略身心健康

中文大學賽馬會老年學研究所所長胡令芳已研究老人學約40年，她受訪表示，香港愈來愈多人的壽命在100歲或以上，雖然每個人都希望長壽，但她相信人們更想健康地長壽，因此應追求延長健康壽命。

她指，如長者平均年齡達到100歲，那麼最常進出醫院的長者年齡會是90多歲，絕不能用傳統方式來照顧他們，例如現時醫護人員為避免長者跌倒，或會把長者捆綁在病床上，但她認為這樣會令長者在住院期間肌肉退化，亦令部分長者抗拒入院。

她續指，部分有認知障礙症的長者或更需要家人陪伴，如能開放探視政策，讓其家人可以「出出入入」或會更好。她曾在訪談節目中討論過設立「長者醫院」，她指出，長者醫院運作需要大量人手，但本港醫護人手長期不足，所以相對於建立長者醫院，本港更應有一個照顧長者的概念。

改良熟悉電子產品　化繁為簡

近年坊間亦推出不少樂齡科技產品，惟胡令芳曾在樂齡科技博覽暨高峰會觀察到，大部分產品是由服務提供者角度設計，較少由長者或照顧者角度設計。她笑稱，曾在博覽中看到一款令長者變「醒目」的遊戲，但該遊戲本來就需要長者很「醒目」才能參與，故希望設計者第一步考慮到長者、照顧者及醫護的需要。

她又提到，在新冠疫情期間已可得知長者使用科技產品能力不高，因此她認為比起發明新的科技或產品，更應改良長者本身已熟悉的電子產品。她舉例指，無論如何退化，長者仍懂得使用遙控器看電視，故在設計上可以化繁為簡，如設計按一下特定按鈕便能在智能電視上使用社交軟件WhatsApp與家人聊天，或以視頻形式陪伴家人旅遊，既能共度快樂時光，又能免去乘坐飛機、住酒店的疲累。

人工智能（AI）亦可運用在獨居長者身上。胡令芳指，若有義工上門探望長者，能夠令長者感覺到被人關心，故無論談甚麼話題，長者都聊得十分開心，故她相信陪伴聊天的AI會對長者有很大幫助，例如日本便有「Pet robot」陪伴長者疏解苦悶。她認為長者也可跟AI談及一些不易與子女討論的話題，如早前通過的《維持生命治療的預作決定條例草案》。

貿發局將於下周一（26日）至下月15日舉行第4屆「國際醫療健康周」，兩大旗艦活動亞洲醫療健康高峰論壇（ASGH）及香港國際醫療及保健展同期舉行，胡令芳將主持「迎接銀髮海嘯︰老年醫學與長壽科技的發展」論壇。

「健康寶」程式　長者按指示做動作評估身體狀況

獲香港賽馬會慈善信託基金捐助、中文大學賽馬會老年學研究所推行「賽馬會流金頌護老有e道」計劃團隊，近年研發的「健康寶」流動應用程式，提供12項長者健康測試、教育資源等，方便長者及照顧者使用。

應用程式理念是實現「健康老齡化」及鼓勵「健康自主」，讓長者透過健康評估，了解衰老情況，做好自身健康管理。長者毋須註冊及登記，只需進行簡單的互動問答及按指定指示做動作，如坐下起身，便可評估及記錄身體情況，應用程式會根據測試結果，提供相關的教育資訊。

「健康寶」也引入全港安老照顧資源地圖，使用者可根據健康需要、資源種類及地區，搜尋適合的醫療及社區服務，並使用GPS定位導航功能，尋找到前往服務單位的方法。

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