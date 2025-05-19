工聯會引入企業管理層「操盤」選戰　劍指立會一成議席？

立法會選舉年底才舉行，各方一早在籌謀。傳統愛國工會工聯會近年在各個選戰中失利，據聞，該會今年初架構重組，整合包括負責選務的政務部門，更引入非傳統工會人「操盤」，盼有新思維破局。

立法會選舉2025︱年初整合架構 「政務發展部」負責統籌參政隊伍

有知情人士透露，工聯會過往是由「政務委員會」負責選務，民青局局長麥美娟當年出該委員會主任時，曾推出遴選機制予會員參與，設有面試、表現評分等，以備戰立法會及區議會，現任立法會議員陳穎欣曾參與有關機制。不過，自從接替麥美娟的謝愛紅離任後，該位置懸空了一段時間。

▲ 消息指，工聯會1月公布整合架構，其中一個部門是「政務發展部」，負責協調「政務委員會」的日常工作，統籌參政隊伍、發展地區網絡等。（資料圖片）

立法會選舉2025︱李浩嵐任政務發展部總幹事 消息︰曾任企業中層具管理經驗

消息指，工聯會1月公布整合架構，其中一個部門是「政務發展部」，負責協調「政務委員會」的日常工作，統籌參政隊伍、發展地區網絡等。至2月上旬，新的人事安排亦出爐，政務發展部由工聯會副會長馬光如分管，李浩嵐則是該部門的總幹事，沙田區議員李貞儀為副總幹事。

據了解，李浩嵐曾任企業中層，有管理經驗，也曾參與社會及地區事務，有助強化行政管理。

立法會選舉2025︱「工記」中人︰今年目標取得「十分一」立法會席位

工聯會在2020年立法會選舉取8席，麥美娟加入政府後，現餘7席。對於今年底的選舉部署，有「工記」中人坦言，一直希望可以取回麥的席位，而今年的目標，仍是希望可取得「十分一」席位，即9席。其中2席，如無意外，繼續來自勞工界，但料由新人頂上，因工聯會有「家規」，勞工界議員只能任一屆，連任需轉戰其他界別。

其他7席，綜合政界和「工記」中人評估，吳秋北（港島東直選）、黃國（選委界）、鄧家彪（九龍東直選）大機會連任；陳穎欣（新界西南直選）原具競爭力，惟近年言行具爭議，不是沒風險；陸頌雄（選委界）2020年在選委界51名候選人中，獲1178票，位列26，名次不差，但欠缺核心競爭力，若有其他優秀競爭者出現，亦有危機。至於現時2位勞工界議員郭偉强、梁子穎，料要轉戰地區直選。其中，梁去年暑假後，便積極在新界東南奮戰。

至於郭偉强，曾奪港島區直選席位，有一定根基，今屆雖轉任勞工界，但一直有繼續在地區耕耘，即使港島西料繼續面對新民黨主席葉劉淑儀、民建聯陳學鋒兩個勁敵，但「工記」認為不是完全無得爭，尤其「工記」在離島區亦有基礎。另一策略則是，吳秋北轉戰選委界，郭偉强回到熟悉的港島東。外界有指吳秋北言辭鋒利，在工商專業界佔多數的選委界或無優勢，但「工記」中人則認為是多慮，因吳在港區人大代表選舉中，得票排第11（1212票），應無懸念。

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