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炫富惹禍｜17歲女星出席學校活動疑戴奢華耳環值$249萬　連累公務員父親遭徹查：耳環是仿品

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 6 小時前

最後更新： 6 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

17歲內地女星黃楊鈿甜出席學校成人禮時，疑戴上奢華品牌Graff的耳環價值$249萬，連累公務員父親遭徹查。

【黃楊鈿甜/小趙麗穎/小楚喬/Graff/耳環風波】有「小趙麗穎」之稱、年僅17歲的內地女星黃楊鈿甜，日前出席學校成人禮時，因為配戴一副疑似價值230萬人民幣（249.5萬港元）的英國奢侈品耳環，引起關注。由於其父曾是公務員，家庭財力為何能負擔如此高額的耳環引起網民揣測，懷疑其涉貪。事件愈鬧愈大，更驚動四川省雅安市紀委監委介入調查。

黃楊鈿甜｜17歲以貴婦look出席學校成人禮

綜合內地傳媒報道，黃楊鈿甜5月11日在網上分享自己參加學校成人禮活動的照片，樣子甜美的她穿上自己上網買的禮服，佩戴一副耳環，帖文稱是「耳環是找媽媽的！！！真的超級好看！！開心~」甚是雀躍。

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黃楊鈿甜｜網民起底耳環值249萬引起譁然

不過，很快有眼利的網民發現，黃楊鈿甜多所佩戴的耳環疑似英國奢飾品牌Graff的經典系列，售價可高達230萬元人民幣（約249萬港元），引起輿論譁然，「如果家庭資產沒有1個億，誰會花百萬元買一對耳環？」事件很快衝上熱搜，大批網民衝到其微博、小紅書等社交平台的專頁留言，有網民直問「如果耳環是真的，那麼這麼大數目是哪來的；是假的話，那你的明星路還要不要，以後還會有高奢找你嗎？」

行動力極強的網民還順藤摸瓜，還找出黃楊鈿甜曾在網上曬過豪宅，過往發布的圖片中也出現不少奢侈品等。

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黃楊鈿甜｜網民起底其父曾任四川公務員

網民開始深入發掘黃楊鈿甜的家庭背景，指出其父親曾是四川雅安的公務員，負責招標投標工作。公職人員為何財力雄厚，再次引發網民討論，包括懷疑黃楊鈿甜的父親是否貪污2013年雅安地震後災後重建、賑災款項；也有網民指「招投標領域，水太深了」，暗示可從工作中貪污。頓時事件由娛樂圈八卦，變成涉及公共利益、公職人員行為和廉政底線的大問題！

輿論愈演愈烈之際，5月16日，一名自稱是黃楊鈿甜父親的人（@黃楊爸爸）發文回應相關爭議，稱自己是黃楊鈿甜的爸爸楊偉，向大家說明「近日網絡上引發的質疑爭議和不實信息。」他又表示「本人願意接受大家的監督，也懇請大家能夠保持理智客觀，不信謠，不傳謠」。

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疑似父親發文：耳環是仿品 強調配合調查 

至於黃楊鈿甜所戴耳環，楊偉澄清「並非正品」而是仿品：「更沒有網上所說的添加，對於網友提及的相關飾品我們目前已經進行封存保管（有時間地點認證物證），在任何時候都可以接受正規機構鑒定，並配合相關部門的調查」。

楊偉更附上常文解釋自己的背景，說自己2011年入職四川雅安城市管理局執法支隊工作，至2015年放棄公務員身份，調入雅安市投資促進局轄下的投資促進服務中心工作，主要從事招商引資、對接服務等。他又強調在雅安的工作期間，「所有工作內容從未負責雅安災後重建招投標項目、招標審核、資金收支等工作」，也從沒有入職四川慈善總會，「網傳相關內實為同名同姓人員，與本人毫無關係」。

楊偉表示由於與妻子長期兩地分居，無法照顧家庭，故2017年3月辭去公務，回深圳與妻子創業至今。他強調自己工作期間無違法犯罪行為，願意積極配合調查，承擔一切後果。

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黃楊鈿甜｜雅安紀委：相關政府部門正處理

就耳環事件所引起輿論風波，楊偉稱自己會配合相關部門的調查。有內地媒體5月17日致電雅安市紀委監委舉報中心，指一名工作人員證實：「我們已經關注到網傳情況，相關政府部門正在處理此事。」

黃楊鈿甜的經理人公司嘉行傳媒也發布嚴正聲明，表示「社會公眾的合理監督是維護社會公正和法治的重要力量，我司、黃楊鈿甜女士及其父母願意接受社會公眾的合理監督，但絕不姑息任何惡意造謠的侵權行為，懇請大家勿信謠、無傳謠」。

網絡資料顯示，黃楊鈿甜2007年7月在深圳出生，祖籍四川。2007年，她在內地古裝劇《楚喬傳》試驗女主角楚喬（由趙麗穎飾）的童年時期正式出道，由於演技不俗，且貌似成年楚喬演員趙麗穎而備受關注，被稱為「小趙麗穎」。2018年黃楊鈿甜出演古裝宮鬥劇《如懿傳》中的小如懿，成年如懿由影后周迅飾演；同年她被評為廣東省第三屆「最美南粵少年」。今年4月，黃楊鈿甜獲得中央戲劇學院表演專業第2名和北京電影學院表演專業第6名。

黃楊鈿甜｜「小趙麗穎」成名  有劇待播

黃楊鈿甜的星路可謂順風順水，2025年有古裝愛情喜劇《五福臨門》播出，還有《楚喬傳》後續故事《冰湖重生》待播，今次更擔正女主角。耳環爭議爆發後，有網友質疑她父財產來源，有網民戲稱是「坑爹」行為。但也有網友幫她說話：「她拍了很多部戲，買些奢侈品應該有能力吧。」

事件至今仍在發酵，內地《新京報》有評論認為有關部門理應更加積極主動作為，讓合理的質疑得到回應，平白無故的造謠也必須被抵制。評論點出，畢竟人民對演員擁有高收入並不陌生，有一定的預期，也不反對黃楊鈿甜父母通過經商致富，「只要講清楚資金來源，對自己的高消費也沒有必要遮遮掩掩」。

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