陳復生近況︱前TVB藝人陳復生近照曝光　餅印麥景榕女兒騷三代同堂合照

【陳復生 / 陳復生女兒 / 麥景榕】活躍於70、80年代的前TVB藝人陳復生擅長演刁蠻任性角色，當中在80年代TVB版《天龍八部》內演阿紫屬經典。陳復生在1989年嫁入豪門與何東舜銘結婚，婚後二人育有一子一女。

可是在2009年10月，陳復生以丈夫不合理理由提出離婚，兩人在翌年正式離婚，在2013年3月26日家事法庭裁定，何東舜銘需為一對子女每月支付教育費1.5萬元及生活費5萬元，另需一筆過向陳復生支付1.2億元，至於陳復生需交出嘉兆臺單位。

新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎 麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因

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陳復生近況︱麥景榕盡得媽媽靚基因

陳復生的女兒麥景榕（Michel）現已29歲，從小品學兼優，幼稚園至中學就讀於耀中國際學校，在國際文憑大學預科課程（IB）裡考獲42分（滿分為45分），後來入讀香港大學法律系。畢業後，再在香港大學修讀比較文學獲碩士。

不過麥景榕畢業於港大法律系的她沒有選擇入律政界而入傳媒行業，現於鳳凰衛視香港台工作，早前更憑主持的專題節目《香港新視點》其中一集「AI藝術變革」，在香港恒生大學傳播學院的「第九屆商業新聞獎」頒獎典禮獲「最佳商業科技新聞報道獎（影像及聲音組）」銀獎。

麥景榕盡得媽媽陳復生的靚基因，樣貌標緻，並不時在個人IG分享靚相。日前，她便在社交平台分享與媽媽陳復生、外婆黎鎔菁的三代同堂的合照。從相中所見，現年已64歲的陳復生雖然息影多年，仍然保養得甚好，樣貌沒有大變，身穿淡紫色上衣的她並綁上同色絲巾甚有貴氣，不愧被封「最美阿紫」。

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