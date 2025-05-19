艾威太太逝世︱太太陳美玲離世後艾威首發文　心碎悼念亡妻：陽光下再不是兩個人的影子

【艾威 / 艾威太太 / 陳美玲】前TVB藝人「綠葉王」艾威的太太陳美玲（Lisa）不敵病魔，在昨日（5月18日）下午1時多於醫院離世，終年61歲。

在今日（5月19日）早上8時5分，艾威在個人社交平台上載夫婦手拖手照片，發文悼念亡妻陳美玲，他寫道：

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息。 雖然陽光下再不是兩個人的影子， 縱使飯枱上再不是擺放兩個人的碗筷， 儘管看笑片時再不是聽到兩個人的笑聲， 美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息； 雖然手機上再看不到妳的來電顯示， 縱使拖羅再聽不到妳回家的腳步聲， 儘管威威再聽不到妳回家時開門的聲音， 美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息； 雖然再不用等妳收工回到家才一起吃晚飯， 縱使再不用等妳化好靚妝才一起出門口， 儘管一切都再不用等妳， 美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息； 雖然駕車時再不用爭拗該行那一條路線， 縱使蒸魚時再不用爭拗該蒸多少分鐘， 儘管妳親自下㕑時再不用爭拗蝦醬通菜是否過鹹。 美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息； 但妳的善良，妳的温柔，妳的心，妳的美，會一直都在。

▲ 艾威在社交平台上載牽太太手的照片並發文悼念。

艾威太太逝世︱家族性遺傳

艾威與Lisa在2002年結婚，婚後因太太不愛惜身體，夫婦曾一度意見分歧，於2020年分開。兩年後，艾威與Lisa參與內地真人騷《再見愛人2》，兩人談及婚姻同病況，於拍攝完節目後破鏡重圓，決定復合。

可惜，Lisa因患家族遺傳性多囊肝及多囊腎，今年初病情開始惡化，兩個月前急轉直下，出現黃疸、水腫。艾威在今年4月接受傳媒訪問時表示Lisa的病屬家族性遺傳，她的6兄弟姊妹中有3個患此病，大哥和三哥更活不過60歲。

艾威曾在本月10日曾於社交平台發文，尋求與Lisa血型相符人仕，期望能夠捐贈肝臟，十多名熱心巿民願意捐贈，可惜Lisa近日因細菌感染腹腔積水嚴重，轉送ICU留醫，並因肝功能失衡，無法分解毒素影響腦部，出現神智不清症狀。

眼見Lisa求生意志薄弱，艾威為令妻子重拾鬥志，託人幫忙聯絡太太的偶像周潤發，盼對方能錄打氣語音訊息，周潤發得知消息後，曾親自到醫院探望Lisa，更相約康復後齊跑步及食菠蘿油。可惜，艾威太太最後等不及換肝不敵病魔離世，終年61歲。

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