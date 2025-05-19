學童心理｜「自殺守門員」提升學生防範意識 陳健安黃梓樂關注精神健康

【自殺/撒瑪利亞會】為應對香港學生自殺率持續上升，撒瑪利亞會在香港賽馬會慈善信託基金的全力支持下，推行了「賽馬會擁抱生命系列 2.0：正向人生導航計劃」，致力為學校個持份者提供自殺預防及全方位危機介入服務，並推出了「自殺守門員網上課程」，讓學生、老師及公眾學習有關預防自殺的知識及技巧。

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「自殺守門員網上課程」涵蓋五個單元，教導學生如何從言談和行為之間辨識自殺念頭，支援有自殺念頭的同學，亦會介紹相關的社區支援服務，期望能夠從朋輩層面及早介入，支援學生的心理健康。

課程啟動儀式邀請了香港行政會議非官守成員及精神健康諮詢委員會主席林正財醫生作為主禮嘉賓，他透過影片呼籲公眾對心理健康問題積極尋求援助。

另有多位嘉賓出席支持活動，包括：立法會議員狄志遠博士、香港大學社會工作及社會行政學系黃蔚澄教授、香港賽馬會慈善事務高級經理李潔珊、導演陳德森、歌手陳健安 、主辦機構 捐助機構生及香港足球代表隊隊長葉鴻輝等，鼓勵學生對精神健康問題保持開放和理解的態度，學習有關預防自殺的知識及技巧，一同成為自殺守門員。

▲ 導演陳德森亦有現身啟動儀式（大會提供）

導演陳德森於活動中表示面對驚人的自殺數據，他深感震撼，並因此決定在這方面投入更多努力，希望社會能對精神健康問題給予更多關注，並鼓勵每個人勇敢尋求幫助。

陳健安及香港足球代表隊隊長葉鴻輝則呼籲社會各界關注與心理健康相關的議題，並鼓勵人們開放討論心理健康問題，有需要時尋求專業幫助，以減少自殺事件的發生。

▲ 陳健安參加「自殺守門員網上課程」啟動儀式。（大會提供）

於電影《年少日記》擔任主演的童星黃梓樂感到榮幸能參演此課程，在拍攝過程中學習如何向朋友和家人表達關懷和支持。他希望通過表演，讓觀眾意識到每個人都可以成為防止自殺的守門員，一同守護身邊人。

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