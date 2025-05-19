痔瘡｜血栓性痔瘡可致肛門劇痛　新式口服藥紓緩急性發炎

肛門突然感到劇痛、有腫脹異物，可能是患上比較嚴重的外痔，即「血栓性痔瘡」。外科專科醫生李慶燃表示，痔瘡與生活和飲食習慣相關，例如經常久坐、便秘等可以誘發及加劇痔瘡問題。口服藥可緩解痔瘡的急性發炎，讓患者可於病情穩定時才進行手術，減低手術相關風險。

痔瘡主要分為內痔、外痔及混合痔瘡（兩種都有），內痔比較常見，佔整體約6至7成個案，餘下個案多為外痔。李醫生指出，外痔若病情較嚴重可變成血栓性痔瘡，即肛門的靜脈腫脹、血液流動變差並形成血塊。由於外痔可以刺激到皮膚神經線，患者病發時通常會感到劇痛，甚至痛到難以坐下或站立，要入急症室求醫。血栓性痔瘡不能忽視，除了劇痛外，較罕見的嚴重併發症可出現組織壞死，做成感染風險。

經常久坐有便秘較易患血栓性痔瘡

血栓性痔瘡原因眾多，包括腹部壓力上升，例如用力排大便或小便、咳嗽、懷孕；及長期坐下，引致靜脈血液回流不良。飲食缺乏足夠纖維、長期便秘或大便太硬，亦會造成肛門黏膜受損及滑脫。高危人士則包括久坐的長途車司機、文員、孕婦、肥胖人士等等。

若形成了血栓性痔瘡，病人會感到患處十分疼痛致難以站立或坐下，行路也可能會因磨擦到凸出痔瘡而致痛。若病情不太嚴重的患者，可考慮服用黃酮類化合物的口服藥，一星期的高劑量療程能有效減少靜脈腫脹及流血，改善發炎以及痛楚問題。待炎症減退、組織消腫後，屆時便可考慮進行切除痔瘡手術去根治病症。如果徵狀異常嚴重或藥物治療無效，病人有機會要做急性手術例如放走患處血塊，或直接切除痔瘡去控制病情。

除了急性血栓的徵狀外，痔瘡也會帶來不同的慢性徵狀，如流血、痕癢等。部分患者亦可使用外痔藥膏，外痔藥膏五花百門，不同成份各有用途，例如殺菌、麻醉止痛及消炎等，可帶來不同程度的幫助，患者應咨詢醫生意見方可使用。

另外，之前所說的黃酮類化合物口服藥，該藥也有低劑量配方，可控制慢性痔瘡症狀、減輕術後不適及出血問題等等。要謹記任何藥物僅可紓緩症狀，不能消除痔瘡，生活習慣和飲食的改變才是治本良方。

減少久坐 高纖維飲食 遠離痔瘡

30多歲OL張小姐（化名）每日長時間工作，在辦公室至少坐6小時，期間較少走動及離開座位。她因血栓性痔瘡致流血求醫，難以坐立，起初情況並不算嚴重，服藥後病情一度受控。但過了2個星期，血栓性痔瘡再復發。她轉為服用高劑量黃酮類化合物口服藥，改善了發炎，其後病情變穩定。大約1個多月後，她接受切除痔瘡手術，術後繼續服藥，控制炎症，減少傷口流血，康復理想。

要預防痔瘡，李醫生建議市民避免經常久坐，例如每坐下1小時便起來站立或散步，減輕靜脈受壓。日常應多吃高纖維食物預防便秘。另要避免如廁玩手機，以免增加靜脈壓力。李慶燃醫生提醒，痔瘡的治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 外科專科醫生 李慶燃

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