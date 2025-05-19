汪小菲再婚｜汪小菲婚宴賓客竟坐火鍋店卡位 新娘馬筱梅僅3件金器 大S子女未見身影

【汪小菲/馬筱梅/婚禮/大S子女】汪小菲與新婚妻子馬筱梅（Mandy）（17日）在北京補辦婚禮，婚禮以低調家宴形式舉行，僅邀請親朋好友出席。婚宴地點傳為一家四合院風格飯店，同時汪小菲旗下火鍋品牌「麻六記」亦設宴款待賓客，大S子女未現身婚禮現場。

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汪小菲再婚｜婚禮中西合璧 珠光寶氣欠逢

婚禮當天，汪小菲與馬筱梅以中式禮服亮相。馬筱梅身穿大紅色旗袍，僅搭配頭飾、頸鏈及花球，金器佩飾相對簡約，未見傳統龍鳳鐲；汪小菲則身穿繡龍圖騰西裝。隨後，二人換上西式婚紗與西裝，在戶外草地上舉行誓言儀式。馬筱梅身穿低胸婚紗，當司儀問及是否願意攜手一生，汪小菲回答兩次「我願意」，馬筱梅則害羞回應「我願意」，現場掌聲連連。

網上流傳婚宴照片顯示，部分賓客在「麻六記」火鍋店卡位就座，有網民留言稱：「連個客廳都沒有，幾個人坐卡座，怎能稱得上是世紀婚禮。」然而，亦有照片顯示另一場較為盛大的宴會廳婚禮，顯示婚禮規模或不止於火鍋店簡宴。

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汪小菲再婚｜新娘彎腰敬酒，仿如親友聚會

馬筱梅的閨蜜團從台北抵京，個個精心打扮，她熱情款待好友，親自敬酒。婚禮現場佈置偏中式，經典的大紅色燈籠和氣球，現場氣氛溫馨歡快，宛如一場老友聚會。為了見證女兒的幸福，馬筱梅的父母也特意從台北趕到北京，張蘭一大早就帶著親家前往北京的寺廟，為兩個孩子祈福。

汪小菲再婚｜賓客回禮小禮物曝光

新人為賓客準備了精美回禮禮盒以中國結裝飾，內含Bvlgari小物與古瓷瓶，寓意吉祥喜慶。汪小菲母親張蘭為新人送上三面象徵智慧與力量的盾牌，分別為《道德經》柔水盾、陽明心學明鏡盾及家族傳承木棉盾，寄寓深遠祝福。婚宴還提供正宗宮廷下午茶，每位收費人民幣399元（約港幣432元），凸顯用心。

據傳，汪小菲此次再婚耗資不菲，除購入新婚房外，還為馬筱梅準備了鑽石婚紗。有財經博主爆料據稱聘禮高達666萬元，單位（人民幣或新台幣）尚未明確。

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汪小菲再婚｜子女缺席、大S 母親發聲

婚禮現場未見汪小菲與前妻大S所生大女兒玥兒及小兒子箖箖出席，打破了早前傳出兩人會擔任花童的謠言。據悉，兩人經過協商認為，孩子剛失去母親，不適合出現在婚禮場合，因此特別安排其他行程，並將孩子與在台灣的保母一同接到北京，以確保孩子有熟悉的人陪伴。網民發現，負責照顧孩子的保母楊阿姨的抖音帳號IP顯示在台灣，且有網友留言確認「楊阿姨和兩個孩子不會出席」。

此外，汪小菲的前外母黃春梅（S媽）於婚禮前夕連續發文，先是控訴被禁止探望孫子女，隨後轉發兒歌《世上只有媽媽好》，似有弦外之音。針對網友質疑其與孫子女爭遺產，S媽回應：「我都70多歲了，還爭什麼，只想留愛給他們。」

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