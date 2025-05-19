結業潮｜K11 MUSEA MoMA Design Store疑似結業清貨　CDG銀包/即影即有相機/UNIQLO聯乘Tee大減價

【K11 MUSEA/MoMA/結業清貨】位於尖沙咀K11 MUSEA人文購物藝術館的美國現代藝術博物館選物店「MoMA Design Store」近日大減價，吸引不少市民前往選購，因為價格實在吸引，例如CDG銀包$699減到$350！據報店內貨架幾乎被清空。市傳將有大牌子進駐MoMA原鋪位，故今次屬結業清貨。TOPick記者5月19日直擊，發現店鋪門口貼上「盤點通知 今日暫停營業」的告示。

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▲ 5月19日，TOPick記者直擊K11 MUSEA MoMA門市，發現貼上店內盤點， 「今日暫停營業」的通知。（TOPick記者攝）

MoMA結業｜2019年開業 大中華區首間旗艦店

MoMA Design Store是美國現代藝術博物館（The Museum of Modern Art，MoMA）轄下的設計商店。MoMA Design Store於2019年進駐K11 MUSEA，是大中華區首間旗艦店，佔地6,000平方呎。

根據K11 MUSEA資料，店內出售商品經MoMA策展人審批，部分屬博物館的設計珍藏代表，部分則為MoMA的獨家商品；店鋪請來本地建築設計公司Edge Design操刀，糅合香港文化色彩和傳統風格，打造出與別不同的創意氛圍。

除了美國紐約，MoMA Design Store於日本東京和京都均有實體店，香港同時還設網上商店。

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MoMA結業｜清貨優惠$350入手CDG銀包

今次MoMA Store清貨並推出大手折扣，例如原價$598的Kaws公仔拼圖，大減至$179、原價$1,599的寶麗來即影即有相機減至$1,119、$699的CDG銀包減至$350、$730的丹麥品牌HAY燈具減至$438，UNIQLO聯乘Tee只售$79，比去UNIQLO還便宜！

減價消息一出，隨即吸引大量顧客前往掃貨，晚上一度需要輪候1小時才能進場。據報5月18日晚上7時左右店內的貨架多已空空如也，店員也沒再補貨。

5月19日早上，TOPick記者前往MoMA Design Store，發現店鋪門口貼上「盤點通知 今日暫停營業」的告示。

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MoMA結業｜傳LV進駐原舖

市場傳言將有大品牌進駐MoMA Design Store原舖位，故是次清倉減價，疑似為結業清貨。《彭博》2025年3月曾引述知情人士稱，K11 MUSEA所屬的新世界發展正與奢侈品巨頭路易威登（Louis Vuitton，LV）洽談在商場黃金位置開設40,000平方呎的旗艦店，若成事，將成為LV亞洲地區最大的門店之一，還可能設博物館、咖啡館和貴賓休息室。

不過，亦有消息指MoMA Design Store將搬遷至同商場另一較細舖位。

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