詭異騙案｜天水圍疑出現詭異新騙案　鄉音女跌1物叫事主撿起：細思極恐！

在外遇到不尋常的任何事不要聽之任之，應小心留意！近日，有港女在Threads發帖，指日前經過天水圍天瑞商場時，聽到身後有東西跌落到聲音，緊接著便聽到有1名有口音女子提醒自己「跌咗嘢」。

港女雖有疑惑卻將地上散落的「可疑」的白色卡片撿起，頓時感到詭異，而對方這突然改口稱這些卡片是她自己的……事後她愈想愈覺得不對，遂發帖求助網民，而大家拆解背後的原因也令人不寒而栗……

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詭異騙案｜中女提醒途人跌卡片

樓主當日以「細思極恐，防人之心不可無」為題分享了自己的「恐怖」經歷，她表示，當日經過天水圍天瑞商場中銀外的自主櫃員機，突然聽到身後有物品跌落在地的聲音，隨後便有1名身著白色衫、戴白色口罩、操有口音的廣東話的中年女人提醒她「靚女，你跌咗嘢呀」。

樓主聞言轉頭看到有幾種那個白色的卡片散落一地，猶豫之際中年女子指著卡片表示「係你㗎，係你跌㗎」；於是她便撿起其中2張卡片，豈料反轉後發現卡片印有「紅色福字」，令她感到十分詭異又害怕，隨即將其再次掉到地下，並皺著眉向對方表示卡片不是自己的。

▲ 樓主事後愈想愈覺得脊背發涼。（《開心速遞》劇照）

詭異騙案｜中女改口稱詭異卡片：係我㗎

更奇怪的是，該中年女子此時竟突然表示卡片是自己的，「係我㗎喎，點解咁奇怪我啲嘢會跌咗喺地下嘅……好奇怪喎好奇怪……」，說罷便將卡片撿起帶走。

樓主回家後，复盤此時感到越來越「唔對路」：「明明條中女一開頭好肯定話啲卡片係我跌，跟住最後又認返自己跌仲執返」，又不禁想到一些中國的傳統習俗，令她「背脊發涼」……遂發帖詢問網民對方此舉是何用意。

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詭異騙案｜網民拆解原因 籲勿隨意撿東西

此事引起熱議，網民亦認為此事非常「詭異」、「恐怖」；有人拆解背後原因肯能與一些習俗有關，「借福借命嗰類？」、「大概係寓意你過咗自己啲福俾對方」、「搶福，婚禮時，新人入場一刻，有人著紅衫，衝出嚟打橫行，截咗一對新人喜氣福運，呢個類似情況，你掂過嘅福字，即你嘅福運被她拿走了」。

不過網民呼籲不要亂撿東西，並寬慰樓主表示「迷信嘢，不信則無，百無禁忌」、「唔好迷信啦，信則有、不信則無，妳反而應該提醒自己下次唔好手多多，一陣間遇着碰瓷黨，屈妳偷嘢，或者整爛佢啲嘢要賠錢，妳仲麻煩 」、「下次唔好掂奇怪嘢，百無禁忌，無事」、「福自心中求」。

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