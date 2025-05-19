  • 29°C
香港時間：2025520日 (二) 01:27

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

詭異騙案｜天水圍疑出現詭異新騙案　鄉音女跌1物叫事主撿起：細思極恐！

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

天水圍疑出現詭異新騙案，鄉音女跌1物叫事主撿起：細思極恐！

在外遇到不尋常的任何事不要聽之任之，應小心留意！近日，有港女在Threads發帖，指日前經過天水圍天瑞商場時，聽到身後有東西跌落到聲音，緊接著便聽到有1名有口音女子提醒自己「跌咗嘢」。

港女雖有疑惑卻將地上散落的「可疑」的白色卡片撿起，頓時感到詭異，而對方這突然改口稱這些卡片是她自己的……事後她愈想愈覺得不對，遂發帖求助網民，而大家拆解背後的原因也令人不寒而栗……

皇崗迷暈黨｜「迷暈黨」出沒口岸借WIFI　港女被搭訕後險暈頭倒地

詭異騙案｜中女提醒途人跌卡片

樓主當日以「細思極恐，防人之心不可無」為題分享了自己的「恐怖」經歷，她表示，當日經過天水圍天瑞商場中銀外的自主櫃員機，突然聽到身後有物品跌落在地的聲音，隨後便有1名身著白色衫、戴白色口罩、操有口音的廣東話的中年女人提醒她「靚女，你跌咗嘢呀」。

樓主聞言轉頭看到有幾種那個白色的卡片散落一地，猶豫之際中年女子指著卡片表示「係你㗎，係你跌㗎」；於是她便撿起其中2張卡片，豈料反轉後發現卡片印有「紅色福字」，令她感到十分詭異又害怕，隨即將其再次掉到地下，並皺著眉向對方表示卡片不是自己的。

樓主事後愈想愈覺得脊背發涼。（《開心速遞》劇照）

詭異騙案｜中女改口稱詭異卡片：係我㗎

更奇怪的是，該中年女子此時竟突然表示卡片是自己的，「係我㗎喎，點解咁奇怪我啲嘢會跌咗喺地下嘅……好奇怪喎好奇怪……」，說罷便將卡片撿起帶走。

樓主回家後，复盤此時感到越來越「唔對路」：「明明條中女一開頭好肯定話啲卡片係我跌，跟住最後又認返自己跌仲執返」，又不禁想到一些中國的傳統習俗，令她「背脊發涼」……遂發帖詢問網民對方此舉是何用意。

點擊圖片放大
+9
+8

詭異騙案｜網民拆解原因　籲勿隨意撿東西

此事引起熱議，網民亦認為此事非常「詭異」、「恐怖」；有人拆解背後原因肯能與一些習俗有關，「借福借命嗰類？」、「大概係寓意你過咗自己啲福俾對方」、「搶福，婚禮時，新人入場一刻，有人著紅衫，衝出嚟打橫行，截咗一對新人喜氣福運，呢個類似情況，你掂過嘅福字，即你嘅福運被她拿走了」。

不過網民呼籲不要亂撿東西，並寬慰樓主表示「迷信嘢，不信則無，百無禁忌」、「唔好迷信啦，信則有、不信則無，妳反而應該提醒自己下次唔好手多多，一陣間遇着碰瓷黨，屈妳偷嘢，或者整爛佢啲嘢要賠錢，妳仲麻煩 」、「下次唔好掂奇怪嘢，百無禁忌，無事」、「福自心中求」。

圖書館騙徒｜中央圖書館疑有騙徒出沒　3女出招誘上車：一齊去吃飯

拍卡黨｜大埔驚現「搶拍卡黨」　增值八達通險遭人飛身搶拍咭

擦鞋黨｜羅湖口岸掛大字報踢爆「擦鞋黨」　揭推銷商品網購售價僅個位數

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

擦鞋黨｜羅湖口岸掛大字報踢爆「擦鞋黨」　揭推銷商品網購售價僅個位數
00:01 2025/05/05
擦鞋黨｜羅湖口岸掛大字報踢爆「擦鞋黨」　揭推銷商品網購售價僅個位數
拍卡黨｜大埔驚現「搶拍卡黨」　增值八達通險遭人飛身搶拍咭
00:31 2025/03/22
拍卡黨｜大埔驚現「搶拍卡黨」　增值八達通險遭人飛身搶拍咭
皇崗迷暈黨｜「迷暈黨」出沒口岸借WIFI　港女被搭訕後險暈頭倒地
10:16 2025/03/04
皇崗迷暈黨｜「迷暈黨」出沒口岸借WIFI　港女被搭訕後險暈頭倒地
圖書館騙徒｜中央圖書館疑有騙徒出沒　3女出招誘上車：一齊去吃飯
20:06 2025/03/22
圖書館騙徒｜中央圖書館疑有騙徒出沒　3女出招誘上車：一齊去吃飯

你可能感興趣

擦鞋黨｜羅湖口岸掛大字報踢爆「擦鞋黨」　揭推銷商品網購售價僅個位數
00:01 2025/05/05
擦鞋黨｜羅湖口岸掛大字報踢爆「擦鞋黨」　揭推銷商品網購售價僅個位數
拍卡黨｜大埔驚現「搶拍卡黨」　增值八達通險遭人飛身搶拍咭
00:31 2025/03/22
拍卡黨｜大埔驚現「搶拍卡黨」　增值八達通險遭人飛身搶拍咭
皇崗迷暈黨｜「迷暈黨」出沒口岸借WIFI　港女被搭訕後險暈頭倒地
10:16 2025/03/04
皇崗迷暈黨｜「迷暈黨」出沒口岸借WIFI　港女被搭訕後險暈頭倒地
天水圍 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

名人健康丨53歲韓流始祖遊美腦出血　付天價醫療費續命12年後現況曝光
名人健康丨53歲韓流始祖遊美腦出血　付天價醫療費續命12年後現況曝光
陳復生近況︱前TVB藝人陳復生近照曝光　餅印麥景榕女兒騷三代同堂合照
陳復生近況︱前TVB藝人陳復生近照曝光　餅印麥景榕女兒騷三代同堂合照
急症室最長等候時間（05月20日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月20日 時間00:05）
艾威喪妻︱艾威揭結婚20年不生育原因　傾家蕩產救病妻經濟出問題仍助養28兒童
艾威喪妻︱艾威揭結婚20年不生育原因　傾家蕩產救病妻經濟出問題仍助養28兒童
防曬推薦2025︱日男裸背曝曬3小時！　實測15款2025最新話題防曬「零曬傷」名單推薦
防曬推薦2025︱日男裸背曝曬3小時！　實測15款2025最新話題防曬「零曬傷」名單推薦