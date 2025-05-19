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防曬推薦2025︱日男裸背曝曬3小時！　實測15款2025最新話題防曬「零曬傷」名單推薦

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 9 小時前

最後更新： 8 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

日男裸背曝曬3小時！　實測15款2025最新話題防曬「零曬傷」名單推薦

【防曬／防曬推薦／新款防曬／防曬實測／防曬排名】夏天與陽光玩游戲要注意防曬！日本人氣美容系創作者渡邊柊，日前對2025年最新推出的15款人氣話題防曬產品進行實測，邀請男模勝也，在背部及手臂塗上防曬產品後，於陽光底下曝曬3小時，檢視哪一款產品最有效防曬傷。

裸背曝曬3小時實測15款防曬

任職日本化妝品認證協會、擁有日本化妝品鑑定1級的人氣美容系創作者渡邊柊，日前在Instagram專頁發佈防曬實測影片，目前累積觀看數達431萬。

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渡邊柊邀請日本男模勝也，協助進行背部防曬測試。防曬測試在鳥取沙丘進行，勝也背部被貼上黑色膠帶並分成15格，每格以1mg/cm²劑量分別塗上15款防曬產品，再讓他於陽光底下曝曬約3小時；另外也在手臂上塗抹測試2款防曬乳，盡可能在相同條件下曝曬。3小時後，查看哪款防曬產品能真的讓勝也免受曬傷。

最新影片：

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Healthy Life｜屋企發霉點算好？專家拆解除霉謬誤

4類防曬效果一覽

渡邊柊檢視勝也經過曝曬後的24小時，其背部15格及手臂被曬傷程度，並將它們分為徹底曬傷、難以形容是否曬傷、未曬傷及徹底未曬傷4種類別。經過6日時間，可以清楚可見勝也背部15格中，有3格皮膚被徹底曬傷至褐色；同時也有5格膚色呈現正常，完全未被曬傷。至於手臂上測試的2款防曬，結果顯示也完全沒被曬傷。

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「零曬傷」防曬推薦名單

渡邊柊和勝也在影片中各自推薦了3款認為最有效防曬傷的產品，名單如下：

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渡邊柊推薦

1. Naris Up by365 保濕粉感防曬霜 SPF50+ PA++++ 60g（￥990 / 約$53）

2. 樂敦 Rohto SKIN AQUA Hyaluron Serum UV 玻尿酸保濕防曬精華 SPF50+ PA++++ 70g（￥1,320 / 約$71）

3. SOFINA iP隔離護膚防曬乳液#03亮白 SPF50+ PA++++ 30g（¥3,300 / 約$178）

渡邊柊推薦第一位防曬是今年火爆日本美妝圈的「Naris Up by365防曬霜」，質感評價不錯，貼服皮膚有被保護的感覺；實測也證實其防曬實力，沒被囇傷。

推薦第二位「樂敦SKIN AQUA防曬精華」，渡邊柊直言有驚喜，因該品牌之前有一系列實測結果是完全曬傷，意想不到今次竟沒有曬傷。同時，該款新推乳液型系列容易塗抹易推開，疊塗都可以，因此給予高評價。

至於第三推薦「SOFINA iP隔離防曬乳」，成份不錯，現時只有花王才有，可以防色斑雀斑，防曬效果同樣優秀。但該款產品容量小價錢較昂貴，因此很看重客群。

勝也推薦

1. 理膚泉 LA-ROCHE POSAY UVIDEA XL Tone-up Rosy 每日高效提亮防曬霜 SPF50+ PA++++ 30mL（¥3,245 / 約$175）

2. 碧柔 Bioré UV Aqua Rich 水感智能防曬慕斯 SPF50+ PA++++ 70g（¥1,427 / 約$77）

3. 妮維雅 NIVEA UV 清爽水感防曬精華 Super Water Essence EX Sunscreen SPF50+PA++++ 80g（￥984 / 約$53）

勝也推薦第一位「理膚泉粉色提亮防曬霜」，因產品其中含有成份能夠防長UVA，所以防曬力非常好。其次推薦是近期在Threads等社交平台大熱的「Biore水感防曬」，忌廉慕斯型狀質地輕薄無負擔，使用後完全不會被曬傷，是效果技術都不錯、值得信任的品牌。

至於勝也私心推薦第三位並不在本次背部防曬實測中，而是他去年就一直在用的「NIVEA水感防曬精華」，有乳液和凝膠狀，推介兩種都可以嘗試。

同場加映：《LDK》18款高遮瑕粉底推薦排名

夏天想要高遮瑕底妝又怕厚粉易甩妝？日本家品雜誌《LDK the Beauty》為大家找到18款能夠自然遮蓋瑕疵和毛孔的粉底液，打造磨皮般美觀且持久的裸膚感妝效，當中有百元平價款可媲美專櫃級粉底功效，CP值極高。

（評分由低至高）

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