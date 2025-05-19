名人健康丨53歲韓流始祖遊美腦出血　付天價醫療費續命12年後現況曝光

【韓流始祖/安在旭/腦出血/昏迷】曾為「韓流始祖」、現年53歲的男神安在旭近日於韓國綜藝節目中自爆自己12年前於美國旅行期間曾經歷腦出血昏迷，更需花天價醫療費緊急開刀續命。而走過鬼門關一回的他自此更愛惜身體，並透露目前身體狀況。

綜合韓媒報道，安在旭近日於於韓國綜藝節目《和朴元淑一起生活》任嘉賓時分享了自己多年前的生死關頭，他指2013年於美國旅遊，他在用膳期間突然覺得想嘔兼感到劇烈頭痛，不久更突然倒下昏迷。他被緊急送往當地醫院後，證實是「腦蜘蛛膜下腔出血」，即急性腦出血，而醫生當時更表示存活率只有50％。

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由於情況緊急，安在旭需於醫院接受了5個小時的開腦手術，慶幸手術最終成功，他亦奇蹟似地醒過來。但他於節目中笑言醒來後，當見到醫院約5億韓元(約280萬港元)的帳單，那一刻卻「只想閉上眼睛」。對於現在身體狀況，安在旭表示自手術過後，更明白健康可貴，因此已戒掉煙酒，目前身體已恢復健康。

90年代出道的安在旭過去曾參演不少經典韓劇演出，亦與不少著名女星合作，包括崔真實、金喜善、朴敏英及金宣兒等。不過，據了解，他過去曾因事業走下坡而患上嚴重抑鬱症，不過，受到家人鼓勵及支持最終成功走出來。2015年他與年輕9年的演員崔賢珠宣布結婚後，倆口於2016年及2021年先後育有1女1子，他亦不時與IG分享家庭照。

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「腦蜘蛛膜下腔出血」死亡率超過50%

腦神經科專科醫生熊偉民曾表示蛛網膜下腔出血是一種相當嚴重的中風類型，死亡率可以超過50%，更可怕的是它可以發生在不同年齡層的人士身上，事前卻可以毫無先兆，到出現突發性劇烈頭痛的症狀時，則可能已經導致神經受損，甚至危及性命。他指一旦動脈瘤爆裂，病人往往會突然出現劇烈的頭痛，文獻及康復者均形容為「一世人經歷過最痛的頭痛」，當然實際情況因人而異，但已經反映了相關頭痛的嚴重程度，而病人通常也無法忽視而快快求醫。

遇到這類個案，醫生一般也會安排進行腦部掃描，若確定腦內有出血，首要是穩定病人的情況和血壓，以及紓緩頭痛，並且要盡快進行腦血管圖檢查，找出出血位置，以及確認是否存在血管泡等等。

動脈瘤｜動脈瘤破裂16大症狀

美國心臟學會提出，如出現以下１６種症狀，小心有可能是體內的動脈瘤破裂：

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