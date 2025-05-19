網絡熱話｜網上瘋傳後生仔港鐵站跪地　網民熱議：逃票定偷拍？　港鐵揭謎底

【旺角站/ 男子跪地/ 港鐵】本港網絡近日瘋傳一張「男子向港鐵職員跪地」的照片，指有男子在港鐵旺角站內被多名職員包圍，低頭雙膝跪地，並將手放在後頸上，似乎發生重大事件，引發網民熱議。

相關照片於周六（17日）起於本港Facebook、Threads等社交平台流傳，上載者在帖文留言「旺角站，乜事？」從照片可見，一名穿白色上衣及黑色短褲、平頭裝的男子正低頭雙膝跪在地上，並將左手放在頸部近後頸的位置；而男子四周站了至少4名職員，其中1人正使用對講機，其餘3人則狀似站着「看守」，未見有特別動作。照片背景顯示，當時車站人來人往，但未見任何人停下查看。

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帖文發布後引起網民關注，紛紛留言猜測男子向職員跪地的原因，「好似長官式訓示」、「偷拍？冇買車票？ 都係攞嚟衰」、「應該好X大獲......如果唔係唔洗行咁重禮」、「點解要跪？」、「肯定衰埋啲老土嘢先跪地求饒」，亦有人笑言「似係瑜伽式拉筋啦」、「桃園結義」、「在地鐵站求婚咋，搵地鐵職員做證」、「腳軟所以跪低休息吓」、「我啱啱俾隻蚊咬左條頸一啖，而家對腳冇晒力」。

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TOPick為此查詢港鐵，港鐵回覆指，5月17日中午12時許，一名男乘客在旺角站大堂暈倒，其他乘客見狀通知職員求助，職員立即前往協助。該乘客好快甦醒過來，表示自己感到頸部痛楚，身體不適而暈倒，職員其後召喚救護車並一直陪同。在等候期間，該乘客曾因身體不適而跪在地上手按住頸部患處，該乘客其後經救護車送往醫院。

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