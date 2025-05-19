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新冠食療｜新冠復燃又中招　營養師公開4大飲食原則加速康復　每餐必備2大元素【附復原食療】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 13 小時前

最後更新： 7 小時前

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AI 摘要
  • 新冠疫情升溫，輕症飲食加速康復
  • 攝取蛋白質、足夠熱量、維他命C、水分
  • 咳嗽戒口飲食宜忌，預防感染

【新冠疫情／新冠病毒／輕症／確診】近期新冠疫情再度升溫，街上不少人開始出現喉嚨癢、頭痛、流鼻水、打噴嚏、全身痠痛等輕微症狀。營養師提供以下4大飲食建議，幫助輕症患者加速康復。

新冠食療｜4大飲食原則

台灣營養師李婉萍在Facebook專頁發文，提醒大眾新冠確診數字又有上升趨勢，提醒大家要好好防疫之餘，若不慎感染亦可以透過4大飲食建議，加速復原及新冠後遺症：

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每餐攝取蛋白質：建議選擇易消化吸收的蛋白質來源，如香菇雞湯、番茄炒蛋、紅燒牛肉

攝取足夠熱量：可選擇優質碳水化合物，如蕃薯、紅藜、五穀米、糙米飯、薯仔

補充維他命C：如木瓜、荔枝、百香果、芭樂

多補充水分：建議每日飲8至10杯水（約2000c.c.），保持身體水分充足。

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新冠再臨｜咳嗽戒口飲食清單

不少人感染新冠病毒後，除了出現「腦霧」等後遺症外，更加會出現久咳不癒等症狀。台灣胸腔內科醫生蘇一峰曾在其Facebook專頁發文，列出以下17種咳嗽飲食宜忌，當中有6種屬於性質較為平和的食物，可以放心食用；有1種絕對不建議食用，恐防會導致氣管收縮和發炎，繼而加劇病情。

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新冠防疫｜專家教3招防疫

防疫措施要做好，一項研究被發表在英國科學雜誌《Scientific Reports》，研究團隊得出結論指出，與人擦身而過5秒內，會達到感染新冠病毒風險的高峰值。對此，為減低外出時無可避免的人際距離感染風險，建議以下3個方法預防感染：

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