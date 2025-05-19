艾威喪妻︱艾威揭結婚20年不生育原因　傾家蕩產救病妻經濟出問題仍助養28兒童

【艾威/助養兒童/領養動物】資深藝人艾威與太太陳美玲（Lisa）結婚逾20年，夫妻情深，豈料日前Lisa肝病惡化，還等不及換肝，至昨午（18日）與世長辭，終年61歲。艾威婚後一直膝下猶虛，視愛犬為子女，他曾解釋過不生育的原因，又助養28位兒童，就算早年傾家蕩產救病妻，經濟嚴重拮据，他也繼續助養，還指助養的兒童與生活已成掛鉤，絕對是愛心爆棚！

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艾威喪妻︱與愛妻曾現婚姻危機

艾威與Lisa雖曾出現過婚姻危機，但最終破鏡重圓，感情更曾從前，正當大家以為二人可以相度餘生之際，Lisa日前卻肝病惡化，艾威曾公開呼籲捐肝，可惜等不及換肝，Lisa昨日下午1時病逝，終年61歲，痛失愛妻的艾威傷心至極。

其實Lisa早於多年前因家族性遺傳多囊肝及多囊腎，曾動手術切除14磅子宮巨瘤，艾威當時花光積蓄為太太醫病，Lisa病情也一度好轉，艾威當時還發表愛妻宣言：「對老婆不離不棄係天經地義。」怎知Lisa今年初病情惡化，出現黃疸、水腫等症狀，入院後一直排期換肝，可惜最終等不到。

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艾威喪妻︱喪妻後首發文道出不捨之情

太太離世後，艾威於社交平台發文悼念愛妻，字裡行間充滿對太太的不捨之情：

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息。

雖然陽光下再不是兩個人的影子，

縱使飯枱上再不是擺放兩個人的碗筷，

儘管看笑片時再不是聽到兩個人的笑聲，

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

雖然手機上再看不到妳的來電顯示，

縱使拖羅再聽不到妳回家的腳步聲，

儘管威威再聽不到妳回家時開門的聲音，

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

雖然再不用等妳收工回到家才一起吃晚飯，

縱使再不用等妳化好靚妝才一起出門口，

儘管一切都再不用等妳，

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

雖然駕車時再不用爭拗該行那一條路線，

縱使蒸魚時再不用爭拗該蒸多少分鐘，

儘管妳親自下㕑時再不用爭拗蝦醬通菜是否過鹹。

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

但妳的善良，妳的温柔，妳的心，妳的美，會一直都在。

兩人結婚逾廿載，但一直未有生兒育女，艾威曾在訪問中表示，自己早年經濟環境不太好，不想小朋友出世後便要跟父母一起面對經濟問題，因此將生育計劃擱置，到生活環境轉好時，自己卻年紀開始大，而Lisa身體也出現問題，所以最終沒有生小朋友。

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艾威喪妻︱歷喪狗之痛相信輪迴轉世

雖然膝下無兒，但艾威和Lisa十分有愛心，他們曾養過一頭白恩山犬Sashimi，並視愛太為子女，但Sashimi因有髖關節問題，需要進行幹細胞移植，甚至要截肢，最終於2022年不敵骨癌病逝，艾威夫婦當時猶如經歷喪子之痛，其後便一直支持領養代替購買，直至前年在好友苑瓊丹介紹下，艾威與Lisa去了一個狗場，見到有一隻初出世的拉布拉多犬，Lisa相信是Sashimi投胎，於是便將牠領養回家，改名Toro。

除了領養狗隻，善心爆棚的兩人還助養了28位兒童，就算在經濟最拮据的時候，他倆也不曾打算放棄助養，更指屋企出現經濟問題，都不會斷絕屋企人的糧食，又指助養的兒童與自己生活已成掛鉤。

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