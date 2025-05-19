校園動態｜香港西貢獅子會「全港中學生 獅‧法辯論比賽」　迦密中學奪冠董玉娣中學居亞

【獅子會/中學生辯論比賽/法治教育/迦密中學】香港西貢獅子會首度舉辦全港首個「全港中學生 獅‧法辯論比賽」5月17日舉辦最終決賽及頒獎禮，由迦密中學奪冠，主辯張芝嫚同學更奪得最佳辯論員。亞季、季軍和殿軍分別是保良局董玉娣中學、天主教崇德英文書院和聖公會林裘謀中學。

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上述活動歷時5周，包含了一系列的人工智能及公眾演說工作坊，旨在提升學生們的辯論技巧及正確運用科技的能力。工作坊結束後，進入為期4周的比賽階段，各校代表隊在激烈的辯論中，針對不同的辯題展開討論，展示出出色的邏輯思維與辯才。

是次「全港中學生 獅‧法辯論比賽」主旨為「以科技賦能法治」，宣揚「人人都有獲得法律幫助的權利」，推動「法治教育 從知識開始」，為中學生提供一個深入探討環境議題及相關法律的平台。

首屆獅‧法辯論比賽 宣揚法治教育

決賽評判團陣容鼎盛，香港西貢獅子會第一副會長馮健華擔任決賽評判團主席，另多位業界專家參與，確保比賽的公平和專業，包括立法會議員江玉歡、漁農自然護理署總辦事處助理註冊官鄭志濤、香港訟辯培訓學會主席張天任資深大律師、香港大律師公會新晉大律師委員會主席鄧天麟大律師，以及公益法香港董事楊正鋼律師。

▲ 多維度的討論不僅增進了學生們對辯題的理解，也促進了他們的批判性思維能力。（機構提供）

決賽最終辯題為「香港政府應該將聯合國可持續發展目標納入本地環境法律」。這一辯題引發了參賽者和觀眾的深思，並促進了對環境保護議題的討論。在辯論過程中，進入決賽的4間學校參賽隊伍圍繞以下幾個主要維度展開深入討論：

1. 合法性

各隊伍分析了將聯合國可持續發展目標納入本地環境法律的法律框架，並探討了相關國際法與本地法律的衝突與協調。主辯們提出，這樣的納入需要考慮香港的法律體系及其與政府與公眾的關係，並引用了相關案例來支持其論點。

2. 執行難度

隊伍們討論了在實施這些目標過程中可能遇到的挑戰，包括政府資源的分配、執法的透明度及公眾參與的程度。天主教崇德英文書院的代表指出，缺乏足夠的執行機構和 專業知識可能會導致政策落實效果不佳。

3. 目標可行性

各隊伍評估了納入目標後的可行性，包括如何確保這些目標能被有效地實施。保良局董玉娣中學的代表強調，必須設立可行的短期和長期目標，以便監測和調整政策。

4. 量化標準

隊伍們還探討了如何制定量化標準來衡量政策的成功與否。聖公會林裘謀中學的代表提出，清晰的指標能幫助政府和公眾了解進展，並提高對政策的信任度。

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多角度辯論 促進學生批判思維

多維度的討論不僅增進了學生們對辯題的理解，也促進了他們的批判性思維能力，讓他們在辯論中能夠靈活應對不同的觀點和論據。比賽除提升學生的辯論技巧外，還增強了他們對社會議題的關注，充分展現了青年的潛力與風采。迦密中學的張芝嫚同學憑藉其出色的表現榮獲最佳辯論員！香港西貢獅子會期待未來能舉辦更多類似的活動， 持續支持年輕人的成長與發展。

香港西貢獅子會「全港中學生 獅‧法辯論比賽」賽果 冠軍 迦密中學 主辯：張芝嫚（最佳辯論員） 一副：韋凱晴 二副：吳曦靖 結辯：丘明怡 亞軍 保良局董玉娣中學 主辯：洪日希 一副：黃佩兒 二副：陸曉悅 結辯：梁藝嫻 季軍 天主教崇德英文書院 主辯：吳嘉軒 一副：陳欣彤 二副：梁學瑤 結辯：黃文瑜 殿軍 聖公會林裘謀中學 主辯：胡焯謙 一副：陳殷熹 二副：周柏彥 結辯：陳詠琪

香港西貢獅子會期待未來能舉辦更多類似的活動， 持續支持年輕人的成長與發展。

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