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酒樓優惠｜連鎖酒樓推超抵$1優惠　歎乳豬/燒鵝/海蝦等6款燒味海鮮

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 13 小時前

最後更新： 13 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

連鎖酒樓推超抵$1優惠，歎乳豬、燒鵝、海蝦等6款燒味海鮮。

北上消費熱潮重創本港飲食業，結業潮一浪接一浪，不少食肆都推出優惠吸客。連鎖酒樓利東集團推出$1燒味及海鮮優惠，涵蓋6款美食，包括乳豬、燒鵝、白灼海蝦等等。另外，長者更享有$2茗茶優惠，非常適合一家大細出動飲茶，即睇詳情！

最新優惠：

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酒樓優惠｜$1歎乳豬/燒鵝/海蝦

利東集團推出超抵$1優惠，任選多款燒味及海鮮，包括「妙齡脆皮豬」、「利東燒鵝皇」、「紅蔥頭蔥花雞」、「豉汁蒸蟠龍鱔」、「一夜情馬友」及「白灼海生蝦」。是次優惠適用於利東集團旗下5間酒樓，包括利東軒、利榮軒、利東酒家、利龍軒及港灣宴會廳。

提提大家，食客必須惠顧正價小菜一款，方可享用$1優惠，亦不可與其他優惠同時使用。而優惠亦設有限購數量，例如乳豬，2至4位限購1/4隻、5至7位限購半隻、8位或以上限購1隻；而白灼海蝦，2至5位限購1斤、6至8位限購1斤半、9位或以上限購2斤。優惠於星期一至日晚市供應，另收茶芥及加一。

此外，利東集團亦特別為長者推出$2/位茗茶優惠，持有樂悠咭的長者即享優惠。

利東集團旗下酒樓推出$1優惠。

利東集團酒樓分店地址

利東軒
地址：土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓
電話：2310 1238

利榮軒
地址：屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地舖及1樓
電話：2463 0380

利東酒家
地址：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖
電話：2379 1293

利龍軒
地址：九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖
電話：2751 9608

港灣宴會廳 
地址：新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓
電話：2310 0223

更多優惠資訊：

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