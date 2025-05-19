酒樓優惠｜連鎖酒樓推超抵$1優惠　歎乳豬/燒鵝/海蝦等6款燒味海鮮

北上消費熱潮重創本港飲食業，結業潮一浪接一浪，不少食肆都推出優惠吸客。連鎖酒樓利東集團推出$1燒味及海鮮優惠，涵蓋6款美食，包括乳豬、燒鵝、白灼海蝦等等。另外，長者更享有$2茗茶優惠，非常適合一家大細出動飲茶，即睇詳情！

最新優惠：

酒樓優惠｜$1歎乳豬/燒鵝/海蝦

利東集團推出超抵$1優惠，任選多款燒味及海鮮，包括「妙齡脆皮豬」、「利東燒鵝皇」、「紅蔥頭蔥花雞」、「豉汁蒸蟠龍鱔」、「一夜情馬友」及「白灼海生蝦」。是次優惠適用於利東集團旗下5間酒樓，包括利東軒、利榮軒、利東酒家、利龍軒及港灣宴會廳。

提提大家，食客必須惠顧正價小菜一款，方可享用$1優惠，亦不可與其他優惠同時使用。而優惠亦設有限購數量，例如乳豬，2至4位限購1/4隻、5至7位限購半隻、8位或以上限購1隻；而白灼海蝦，2至5位限購1斤、6至8位限購1斤半、9位或以上限購2斤。優惠於星期一至日晚市供應，另收茶芥及加一。

此外，利東集團亦特別為長者推出$2/位茗茶優惠，持有樂悠咭的長者即享優惠。

▲ 利東集團旗下酒樓推出$1優惠。

利東集團酒樓分店地址

利東軒

地址：土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓

電話：2310 1238

利榮軒

地址：屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地舖及1樓

電話：2463 0380

利東酒家

地址：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

電話：2379 1293

利龍軒

地址：九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖

電話：2751 9608

港灣宴會廳

地址：新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓

電話：2310 0223

更多優惠資訊：

麥當勞優惠｜麥當勞限時優惠$1即磨黑咖啡 超抵價$30食12件麥樂雞套餐

7-11雪糕優惠｜7-Eleven Dreyer's雪糕批買一送一平均$12/支 Häagen-Dazs脆皮及雪糕杯$75/3件

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】