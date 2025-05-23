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KO蚊蟲︱女子低成本自製捕蚊神器5小時捉60隻蚊　網民大讚超有效

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 分鐘前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 自製捕蚊器，效果驚人
  • 捕蚊器利用蚊蟲趨光性、趨熱性
  • 低成本捕蚊器，網友紛紛仿效

【捕蚊神器／驅蚊／滅蚊／蚊蟲】炎炎夏日來臨，蚊蟲也隨之增多。近日，內地一名女子在社交平台分享，因傳統蚊香滅蚊效果不理想，且顧慮化學藥劑安全性，決定自製捕蚊器。結果在5小時內捕捉到50至60隻蚊，成效驚人。這款低成本捕蚊方法迅速引起熱議，不少網友紛紛仿效，實測後都表示滿意。

綜合內媒報道，來自福建的陳女士居住於農村，住處鄰近濕地公園，夏季夜晚蚊蟲特別猖獗。她曾嘗試使用蚊香、電蚊香等傳統方法，但效果不佳，同時擔心化學成分影響家人健康。「尤其是家裡有老人和小孩，長期使用蚊香總覺得不放心。」

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於是她靈機一動，將廢棄電風扇外層加裝蚊帳紗網，並在風扇前方懸掛紫光燈，製成簡易捕蚊燈。陳女士實測5小時後，捕蚊燈成功捕捉50至60隻蚊，效果出乎意料。

陳女士表示，在瀏覽網絡教學時，發現不少網友分享自製捕蚊器的經驗，其中「利用蚊蟲趨光性、趨熱性及對二氧化碳敏感度」的設計思路讓她深受啟發。「紫光燈模擬人體體溫和呼吸產生的熱量，吸引蚊蟲靠近；蚊帳紗網孔徑小於1毫米，既能防止蚊蟲逃脫，又能保持空氣流通。」她提到，為增強效果，她還在紗網內側塗抹少量蜂蜜，以吸引更多蚊蟲。

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陳女士將自製的捕蚊器放在房間角落，關閉門窗並拉上窗簾，3小時後再檢查時，發現紗網已佈滿蚊蟲，初步估算約50至60隻。她將捕捉到的蚊蟲裝入密封袋處理，並拍攝影片上傳網絡。

影片曝光後，不少網民稱讚陳女士的動手能力，也有人跟風製作，更大讚這款簡易捕蚊燈幾乎零成本，「這才是真正的『物理滅蚊』」、「成本低、效果好，必須試試！」。當中有部分網民還提出改良建議，例如：提高風扇轉速以增強吸附力，或改用黑色背板加強蚊蟲趨暗性。

同場加映︱8種吸蚊體質

台灣小兒科醫生傑登曾在其Facebook專頁「傑足先登 傑登醫師」發文，拆解夏日「蚊選之人」的特質，以往對於「吃太多肉或酸性體質」的人會較容易被蚊子叮咬的說法，醫生指出溫度、二氧化碳、氣味和深色是4大因素吸引蚊子，綜合以下8種吸蚊體質

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更多相關內容：

夏日驅蚊｜醫生揭8種「蚊選之人」　1種血型最吸蚊【附4招防蚊叮】

蚊叮蟲咬｜美國大學研究揭4種顔色特別惹蚊　穿衣顔色正確可防蚊叮

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