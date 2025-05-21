乘船禮儀｜搭天星小輪坐冷氣客艙欲開窗　船員勸阻遭反駁：我係.....

在開放冷氣的室內要緊閉門窗，以避免「走冷氣」而無法製冷，相信是大多數人的共識。

然而，近日有人在Threads發帖，指日前乘搭天星小輪時，在冷氣開放的客艙內見到有乘客將窗戶打開，船員前來勸阻卻遭反駁，而反駁的理由更遭網民批評是在「影衰香港人」……指若想看風景可到室外通風的區域，不要影響其他乘客。

餐桌禮儀｜小童漢堡店企餐枱跳舞玩燈 港媽懶理低頭撳電話打機惹議

乘船禮儀｜冷氣客艙開窗被阻 乘客反駁：我係香港人

日前樓主乘搭天星小輪時，見到有乘客雖坐在冷氣開放的船艙內，卻將玻璃窗下拉，影響製冷效果，有船員留意到後上前提醒他關窗，卻遭到反駁：「我係香港人」，並質問船員「做咩咁大口氣」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

此事被樓主盡收眼底，聽見乘客的反駁後「我真係笑咗」，坦言「隻窗咁大隻字寫住『空調開放時 請勿開啟窗戶』」；揶揄該名乘客「做文盲」卻要大聲反駁船員的勸阻，並認為他「真係低人鬧」，遂詢問網民：「（該乘客）算唔算影衰香港人？」。

乘船禮儀｜玻璃窗明文提示：請勿開窗

據上傳的影片可見，開冷氣的客艙內相信溫度較低，有幾面玻璃窗已起霧而無法看起窗外，1名船員只能跟在勸阻乘客關窗，而他身後還有一男一女兩名乘客又將窗戶下拉，其中1面窗幾乎完全打開。而圖片中，船艙玻璃上明確貼有「空調開放時，請勿開啟窗戶」的標語提醒乘客。

乘船禮儀｜網民：抵俾人話！

此事引起網民熱議，紛紛批評乘客的行為，還有人猜測乘客可能是想呼吸新鮮空氣或看夜景，「新鮮空氣就坐船中間啦，坐咩船頭啊」、「大大隻字寫咗喺玻璃上面，第一日坐天星？」、「公道講，香港人都有唔識字，但係唔識字都仲咁XX就過分咗」、「要睇景行返中間坐啦，抵俾人話」、「開窗和香港人有咩關係」、「一啲公德心都冇」、「此地無銀：我係香港人」、「佢一定唔係香港人，因為香港人坐真係代步，唔會掂啲窗，唔會影相，但喎物排出係XX嘅香港人，因為生活壓力大，都幾多XX哋」。

飛機禮儀｜男童飛機上踢凳遭前座乘客責備 港媽反鬧嚇親小朋友要求道歉：造成童年陰影！

港鐵禮儀｜東鐵乘客無視「先落後上」 衝門急爭位網民形容似屍殺列車

乘車禮儀｜滿客巴士女子行李篋放上層「霸」2座 網民不滿怒斥自私：我會拎開照坐！

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5