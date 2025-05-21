校園動態｜獅子會何德心小學推崇芬蘭教育　學生化身「泰山」挑戰飛索克服恐懼

【獅子會何德心小學/探索精神/自信心/團隊精神】獅子會何德心小學黄校長一直都推崇芬蘭教育，實踐「讀萬卷書不如行萬里路」，強調學生的主動參與，鼓勵他們在真實環境中學習。這種方法不僅促進了知識的理解，還激發了學生的好奇心和探索精神，使學習變得生動有趣。最近，獅子會何德心小學的學生就在大埔林村參與了樹屋活動，化身小小探險家，體驗大自然的奇妙與樂趣。

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獅子會何德心小學︱齊心協力 勇闖樹屋

在「樹屋歷奇」中，學生進入了一個充滿神秘與奇妙的大自然世界，他們分成小組，展開了探索之旅。他們在樹林中起尋找各種植物，學習辨識不同的樹葉和花朵，並用筆記本記錄下所見所聞。這不僅增強了他們的觀察力，也鼓勵他們用自己的方式去理解周圍的環境，還促進了小組內部的合作與交流。此外，學生還挑戰了爬樹。在導師和組員的提示下，他們學習了如何正確攀爬樹木，並體驗了高空的刺激，培養了勇氣和自信心。這不僅是一次冒險，更是在團隊合作中學習信任與溝通的極佳機會！

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獅子會何德心小學︱勇敢克服恐懼 煉成非凡勇氣

「泰山飛索」則挑戰了學生的勇氣和自我挑戰精神。在這個活動中，他們要從高處滑下，這不僅是一項身體上的挑戰，更是心理上的考驗。面對高空，許多學生起初都感到緊張和害怕，但在導師的鼓勵和支持下，他們逐漸克服了內心的恐懼，勇敢地踏出了第一步，一個接一個地從泰山飛索上滑下。他們的尖叫和歡笑聲交織在一起，在刺激的過程中感受到無比的快樂和成就感。這次活動還促進了孩子們之間的互動與支持。當一位同學感到害怕時，其他同學會主動鼓勵他們，分享自己的經驗，大家都在彼此的支持中不斷成長，實在難能可貴。



獅子會何德心小學︱全人發展不限於紙本學習

時代轉變之下，黄校長認為教育需要改革。故此，獅子會何德心小學就一直打破傳統，拒絕填鴨式教育，讓學生走出課室，在真實環境中學習。芬蘭教育倡導以學生為中心，強調學習的自主性和實踐性。通過這次樹屋活動，學生在遊戲與學習中發展了多種技能，培養了獨立思考和團隊合作的能力。這些經歷讓他們在真實環境中學會了如何應對挑戰，強化了他們的問題解決能力和創造力。獅子會何德心小學的這次經歷，將成為孩子們心中永不磨滅的美好回憶。

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