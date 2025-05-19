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忘年戀｜薛家燕受訪罕談年輕17載男友　擔心比戀人早逝計劃身後事：我走了他怎麼辦

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 11 小時前

最後更新： 7 小時前

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75歲的薛家燕接受訪問罕談「忘年戀」，與小17歲的男友Andy愛得甜蜜。

【忘年戀/薛家燕/男友Andy】75歲的薛家燕早年跟前夫石保慶離婚，其後獨力湊大三名子女。2004年她被拍到獲年輕男友送機的照片，及至2018年，薛家燕接受周刊訪問終承認跟細17歲的Andy Chan相戀12年，期間二人一度分手，近年終於復合。

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薛家燕男友Andy｜曾婉拒男方追求

近日家燕姐接受陳志雲的網上節目訪問，這位圈中富婆傳聞身家近2億，當問及將來子女的財產分配，家燕姐似乎不多擔心，她說：「他們自己也賺到錢，反而每個月都給我家用，我就說不用了，媽咪可以了，但這是他們的心意，都好感恩。」

除了財產分配，陳志雲問及家燕姐有否計劃身後事，家燕姐反而掛心男友，她說：「因為我年紀大他10幾年，起初我不想接受他，心想他是否一時喜歡我吧，遲些未必喜歡我？他有很多選擇，但這麼多年來，他仍是對我這麼好。」

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薛家燕男友Andy｜心繫男友：擔心早死過佢

家燕姐更大爆二人的甜蜜事，某次男友Andy收不到她的晚安短訊，就著緊追問她，此外，她感欣慰子女們很接受Andy，她說：「我的子女都會問要不要邀請他一起去旅行，他亦會跟子女們相約，問我們可否一起去旅行。」

所以一說起身後事，家燕姐最牽掛是男友Andy，她說：「心掛的是……因為我年紀比他大，偶爾會想若我比他早走，不知道他會如何，我很擔心這件事。普通夫妻年齡相近，或許其中一方離世後，另一方也在一兩年內跟隨，但我與他相差十多年。」

家燕姐曾跟大女石祐珊談論過，她說：「阿珊說媽咪不要緊，享受這一刻，別想太多啦。」志雲大師笑問若然離去，還牽掛甚麼？家燕姐即解釋：「我牽掛我走了他怎麼算？因為十幾年差太遠，所以我要好健康，如果最尾幾年我不停病的話，他要花時間照顧我，都好難為他。」

75歲的薛家燕心態年輕。

薛家燕男友Andy｜拒絕再婚：我又唔係要生仔

回憶二人相識經過，家燕姐於朋友介紹下認識Andy，相戀初期只靠電郵聯繫，說到男友如何打動她，家燕姐說：「初時我遲遲也不回覆他電郵，他會好失落。我說『不如算吧，我好忙，你識第二個女仔』，他就回覆：『你這樣說會令我肝腸寸斷』。當時我好難過，其實他可以識好多女仔㗎嘛。」

家燕姐更自揭男友向她求過婚，惟被她拒絕：「我說我離過一次婚，好怕再結婚，第一，我好忙。第二，你不用經常催我結婚，我都不會生仔，我食緊靜心。」

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薛家燕男友Andy｜發表愛的宣言：珍惜你的愛

最後家燕姐向男友Andy發表愛的宣言，她說：「我好多謝你一直以來那麼愛錫、體諒和照顧我，我覺得人生去到這個年紀，有那麼甜蜜的時光其實好難得。你經常說我似細過你，其實我真的是一個大細路，你比我成熟得多，所以我遇到困難時，有你跟我分憂和幫忙。在我人生這段時間，認識到你是我的福氣，希望我們可以繼續甜甜蜜蜜。」

家燕姐更公開表白：

我好珍惜你給我的愛，希望我們這個愛是永恒，正如我一直擔心年紀比你大，陪你的日子不是太多，你也提我別接太多工作，要好好珍惜一起相處的時間，你有提醒我的，我會記在心裡。

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