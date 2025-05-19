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手機保護貼｜手機螢幕保護貼已無必要？　日媒拆解利弊：隨時增耗電量！

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

手機螢幕保護貼已無必要？日媒拆解利弊「隨時增耗電量！」

【手機mon貼/手機保護貼/螢幕保護貼】不少人都會買螢幕保護貼，以防止手機螢幕破裂，不過近年的手機已大大提升耐摔性和耐刮傷性，令手機保護貼的功能大減，到底是否需要使用保護貼？日媒曾分析手機螢幕保護貼的優缺點，原來有機會增加耗電量？

手機保護貼｜日媒分析螢幕保護貼優缺點

根據日本《スマホライフPLUS》報導，日本手機市場調查顯示，手機螢幕保護技術不但提升了強化玻璃的性能，更推出了直接塗抹於螢幕表面的保護塗層，使消費者有了更多元的選擇，同時也讓保護貼是否屬必需品的話題備受關注。對此，日媒分析了手機螢幕保護貼的優點及缺點：

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螢幕保護貼的優點便是能夠保護螢幕免受刮傷和污垢。將手機放進手袋裡，若沒有保護貼，容易與其他物品碰撞而產行刮痕，若然使用保護貼，則能夠防止螢幕受到刮傷。另外，使用保護貼更可以防止手機螢幕在摔落時破裂，若使用藍光過濾或防窺保護貼，則能夠進一步保護螢幕。

缺點方面，雖然能夠有效預防日常刮傷，但亦存在邊緣易脫落、難以貼合手機等問題。另外，部分保護貼可能會降低觸控靈敏度，甚至會因透明度不足而影響螢幕顯示的效果，變相需要提高螢幕亮度，進而增加耗電量。

手機保護貼｜專家建議用1配件已足夠

專家建議，若手機本身具備高度耐摔設計，只要搭配良好的防摔手機穀，已有足夠的保護。因此在選購時，消費者可依據個人使用習慣與需求，自行評估是否使用保護貼。

同場加映：3大原因縮短手機電池壽命

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