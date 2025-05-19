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食物中毒丨28歲準新郎疑進食「患雞瘟隔夜肉」　食物中毒急性肝衰竭身亡

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 9 小時前

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【食物中毒/隔夜肉/肝衰竭】紅事變白事！山東一名準新郎，於婚前疑食患雞瘟的隔夜肉致食物中毒再引發肝衰竭，日前不幸離世，終年僅28歲。

綜合內地傳媒報道，該名叫馬彬的準新郎，原定與交往多年的女友於本月8日結婚。為了籌備婚事，馬彬於是在4月尾返回山東老家。據了解，馬彬於4月29日在家中進食大量患雞瘟及過夜的雞肉後，身體便開始一連串不適，包括發燒及頭痛等症狀，不過，他當時只自行服食成藥，未對自身狀況太過留意。

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至5月5日，馬彬突然於家中暈倒，送院證實確診急性肝衰竭，懷疑因食物中毒引起。馬彬於5月7日轉入深切治療部，並需要大量換血，有過百民眾通過媒體得知消息後，即主動響應捐血呼籲。惟不幸的是，馬彬於5月15日仍不敵死神，不幸身亡。

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急性肝衰竭5大原因

台灣家庭醫學科醫生陳敬睿曾經發文，表示日常生活中有5個常見原因導致急性肝衰竭：

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急性肝衰竭4種症狀

陳醫生提醒，急性肝衰竭可以出現得很急促，大家可以留意急性肝衰竭的4種症狀：

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同場加映：解凍冷藏肉4大貼士

食物安全中心曾提醒，購買預先包裝的冷藏肉類時，應檢查食用期限。如購買散裝的冷藏肉類，則應確定是否冰硬及表面乾燥。冷藏肉類購買後如非立即使用，應盡快將之放進雪櫃冰格，並按照生產商的指示存放產品，於過期前食用。至於解凍冷藏肉亦需多加注意以下重點：

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