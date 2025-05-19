過勞死｜日男拍片8分鐘社畜生活全紀錄　日做18.5小時揭黑心企業內幕【有片】

【日本／打工仔／社畜】據統計，日本2022年有近3000人因為過勞而輕生，而日本職場文化一直被喻為世界最高壓之一。近日當地一名打工仔拍片公開社畜生活，更披露黑心企業高層的內幕，8分鐘短片在網上成為一時熱話。

據《紐約郵報》等外媒報道，日本一名打工仔在YouTube頻道「Salaryman Tokyo」上載一條以《A Day in the Life: Salaryman at a Black Company》為題的8分鐘紀錄片，記錄日本上班一族的日常，以及揭示當地壓榨式的職場文化。

最新影片：

過勞死｜社畜生活全紀錄

該影片記錄每日由鬧鐘響起開始，他每天早上準時7時起床，拖著疲憊的身軀和不想上班的心態，經過15分鐘梳洗過後出門。通勤時間長達90分鐘，中途轉乘兩次地鐵後，終於回到公司，9時正開始工作。他每天工時長達11小時，期間除了1小時的午膳時間外，幾乎無休。

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直到晚上8時多終於放工，再買個晚餐回家吃，差不多11時才到家，11時半開始煮食。梳洗和收拾一輪後，最終凌晨1點15分才上床休息。該男子坦言，自己「每天都在懷疑人生」，直言這不是生活。他在片中表示，這種生活已維持多年，而多年來身邊不少同事也有相同經歷，甚至有人因此患上心理病或選擇離職。

過勞死｜驚曝黑心企業2大打工內幕

他在影片中透露，有些黑心日本企業一般會偏向聘用剛畢業的大學生，因為他們經驗比較少，面對嚴苛和大量的工作亦不會拒絕。而這些黑心高層面對一些有意離職的員工，甚至會用一些伎倆，如群眾壓力或情緒勒索等，公然稱呼他們為「叛徒」，讓他們難受。

過勞死｜打工仔吐心聲：生活如行屍走肉

對於每天工作9小時，加上通勤時間前後差不多18.５小時，他認為工作時間越長不代表員工生產力越高，反而長期高壓環境下工作會讓打工仔非常壓抑，每天如行屍走肉般生活；有時放工後，累得連回家煮食的精力都沒有，經常吃外賣對健康亦不好；工時太長，就連做運動的時間都被剝奪。

積勞成疾｜自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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