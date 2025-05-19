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尖沙咀剪刀傷人女傷者｜尖沙咀剪刀傷人案女傷者買六合彩　網民跟隨落注：恭喜大家

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 8 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

尖沙咀剪刀傷人案女傷者買六合彩，落注結果中X個字：大難不死必有後福。

上周三（14日）尖沙咀發生剪刀傷人案件，案中女傷者右手臂被狂插數下；劫後她借吉言「大難不死必有後福」買六合，落注個號碼隨後在Threads公開號碼，吸引不少網民跟隨；上周六（17日）攪珠後，她在網絡公開結果，中了……

尖沙咀剪刀傷人案｜廣東道女子揮剪刀刺傷女途人　女疑犯被捕

尖沙咀剪刀傷人女傷者｜女傷者借吉言買六合彩　吸引網民「跟對」

女事主上周五（16日）發帖分享購買六合彩的手機應用程式截圖，公開自己落注的7個號碼，分別是「3號、7號、26號、27號、28號、32號、38號」留言表示「試下先，好多人都叫我買，借吉言，大難不死，必有後福」。

網民看過帖文後，有不少人表示要跟著一起落注買六合彩，「跟咗你買，中咗沒人一半」、「跟了」、「中咗請食飯」、「跟隊」、「我中咗一定多謝你」、「中咗可能係有史以來最多人中嘅頭獎」，女事主則回覆「獨樂樂不如眾樂樂」；不過有人提醒，「買下囉，玩下好，唔好太迷信」。

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尖沙咀剪刀傷人女傷者｜最終中2個號碼

上周六（17日）2025年第55期六合彩頭獎獎金為1,500萬元，最終的攪珠結果為12號、22號、27號、29號、32號、34號，特別號碼9號。

這即是女事主最終只中2個號碼，分別是27號和32號，還差1個才能獲得有40元獎金的「安慰獎」。不過，女事主還是留言恭喜自己及網民：「恭喜大家都淨中咗27同32」。

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