便利清關｜「一單兩報」即日起覆蓋所有經陸路口岸進出兩地貨物

商經局與國家海關總署今日簽署關於《「單一窗口」的合作安排》，商經局局長丘應樺稱，窗口為業界提供一站式電子平台向政府提交各類報關和貨物清關所需貿易文件，是貿易便利化的重要措施。

商經局表示，實施「單一窗口」有助提升香港的貨物清關效率，鞏固香港作為國際貿易中心和物流樞紐的地位。商經局正分三階段實施「單一窗口」，第一階段及第二階段已分別於2020年及2023年全面投入服務，共涵蓋42類貿易文件，第三階段服務將於2026年開始分批推出，屆時系統將與內地「單一窗口」對接。

▲ 商經局與海關總署簽署內地與香港「單一窗口」合作安排。（政府新聞處圖片）

「一單兩報」即日起覆蓋所有經陸路口岸進出兩地貨物

此外，為推動兩地便利貨物清關的發展，海關總署與香港海關去年十一月推出內地與香港貨物「一單兩報」，覆蓋所有經陸路口岸從內地進口到香港的貨物，以助企業節省申報所需的時間及人力，降低運作成本。為優化措施，「一單兩報」由即日起將全面覆蓋所有經陸路口岸進出兩地的貨物，讓業界重用道路貨物資料提交至兩地的系統，進一步便利業界和提升效率。

商經局表示，「一單兩報」便利措施將於「單一窗口」第三階段服務延續。政府會繼續與海關總署緊密合作，探討將有關功能延伸至其他貿易文件和運輸模式的可行性。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】