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港府推「九大簋」吸遊客　港產片「御用」警署納旅遊熱點

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 14 小時前

最後更新： 8 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

港府推「九大簋」吸遊客，港產片「御用」警署納旅遊熱點。

港澳辦主任夏寶龍去年5月提出「香港無處不旅遊」理念後，去年《施政報告》宣布成立發展旅遊熱點工作組，由政務司副司長卓永興帶隊，工作組「明察暗訪」大約半年後，即將推出「九大簋」宴客，上榜的包括內地客愛前往打開的港產片「御用」警署——舊油麻地警署，據知將開放部分地方，長遠更考慮把警察博物館搬進去。

升級、包裝提升吸引力

政府推出的「九大簋」熱點旅遊項目，知情者指，由於要短時間內快速吸客，因此這「九大簋」項目不是全新事物，主要是透過升級和包裝，提升對旅客的吸引力，令他們有更好的體驗。   

作為二級歷史建築的舊油麻地警署之所以上榜，是考慮到該處向來都是內地旅客打卡熱點，剛過去的五一黃金周，經常可見大批旅客排隊拍照，連旁邊的富豪雪糕車及超市，都大為受惠。可是，現時旅客只能在警署外圍打卡，不能入內參觀，署內的香港警察禮品廊，只在周六和周日開放（上午10時至下午6時）。但很快會開放部分地方讓旅客進入。消息人士表示，這間警署內部很有特色，例如當中的木樓梯，就是電影《五億探長雷洛傳》內的模樣。

內地客喜歡舊油麻地警署，不單因其愛德華時期建築風格，更重要的是，這是很多港產片及電視劇的拍攝場景，例如電影《無間道》、《黑社會》、《奪命金》等，電視劇則有《陀槍師姐》、《學警出更》、《使徒行者》等，這對於睇港產片長大的內地客，特別有吸引力。

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九大熱點項目 快將揭曉

至於警隊博物館，現時位於山頂甘道的前灣仔峽警署，館內有警隊不同年代的服飾和裝備，也展出以前三合會（即黑社會）入會時的祭壇等用品，並有當代奇案故事。

內地旅客來港的模式有變，香港也要因應這些變化，更好地吸客，令他們有更好的旅遊體驗。至於其他8個熱點項目，政府亦很快揭曉。

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