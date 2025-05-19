陳嘉倩結婚︱陳嘉倩公開婚訊後首香港公開露面　去年已低調舉行婚宴透露與丈夫相識經過

【陳嘉倩 / 陳嘉倩丈夫 / 新聞之花】現年34歲的前TVB新聞主播陳嘉倩，在上周三（5月14日）於個人社交平台上載與日籍老公TOMO婚照宣布結婚，一直從沒透露有拍拖的陳嘉倩突然宣布「封盤」令不少人感意外。

日前，陳嘉倩在香港為HOY TV拍節目《一刻．時光》第二輯，陳嘉倩表示在去年已於日本舉行簡單的婚宴，並邀請好友到當地分享喜悅，並透露：「今個月都會喺香港同屋企人食飯，因為同老公都唔係鋪張嘅人，都唔會大排筵席。」

陳嘉倩丈夫︱揭陳嘉倩日本丈夫身份背景 婚宴場面曝光新娘低胸婚紗亮相散發仙氣

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陳嘉倩結婚︱與丈夫TOMO舞蹈學校結緣

另外，因為陳嘉倩發布婚照中，因為有一張相中的她以手按肚由此傳「奉子成婚」，她再澄清不是「雙喜臨門」。而且今次拍節目到西營盤訪問溏心皮蛋大王的陳嘉倩，穿著背心牛仔短裙及3吋高踭鞋，令懷孕傳聞不攻自破，她更稱：「我幫hoy拍呢個節目,仲有打拳環節，拍節目仲穿高踭鞋，相信大家都唔駛再問我啦。」

陳嘉倩與丈夫TOMO結緣於舞蹈學校，對方是她的老師，佢又大讚老公十分浪漫，於花火祭時在沙灘求婚，令佢都十分難忘，更希望今年再次往花火祭重溫喜悅嘅一刻。

問到婚後是否定居日本，她直言未決定：「始終之前傾好咗嘅工作都要履行，不過話曬係新婚，所以應該都會放多啲時間喺當地。」同時她表示因為與老公用日語溝通多了，自己的日語也突飛猛進。

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