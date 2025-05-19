腦動脈瘤｜41歲知名女主持驚爆患腦動脈瘤　開腦後不足1個月突暈倒直播叫停

【許藍方/ 暈倒/ 腦動脈瘤】台灣一名41歲知名女主持今年4月剛完成開腦手術，不料周日（18日）清晨卻突然暈倒，導致撞傷。她之後主動在社交平台上報平安，其傷勢亦隨之曝光。

有「最美性學博士」之稱的許藍方曾於4月下旬在社交平台發文，透露她接受了腦部動脈瘤手術，並已平安出院。她表示，自己在10多年前某次昏倒後做了腦部磁力共振，意外發現腦部有一粒動脈瘤，但無需開刀。

她表示，這些年來自己一知與腦動脈瘤和平相處，

它讓我學會「放手，有時比執著更能讓人完整」，也提醒我「很多事，在生死面前，真的沒那麼重要。」

直到今年年初健檢時，竟發現動脈瘤長大了，到了「需要醫療介入的大小」，於是便安排了手術；動脈瘤目前已穩定控制，她也已經平安出院，身體正在慢慢恢復中。

不料出院還不到一個月，許藍方周日（18日）清晨便突然發生暈倒意外。她隨後在Instagram 分享限時動態報平安，表示「剛剛突然暈倒在地上撞了個包」，由於當日稍後仍有直播，因此她需要先觀察一下自己的情況，「中午過後讓你們知道我還能不能直播，很抱歉。」她亦坦言，因為不知道要用什麼原因暫停直播，但又怕無故臨時請假有失誠信，所以最終決定跟大家說實情。不過她也向觀眾派定心丸，表示「我沒事，請不用擔心！」，指出自己身體狀況目前沒有大礙。

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對於做開腦手術一事，許藍方透露自己也曾有擔憂和恐懼，並表示已經立下遺囑。她指，自己之前選擇安靜面對，後來願意分享，

是因為這段經歷，也許能提醒一些人：身體會壞、情緒會掉、人生會有低谷，這都沒什麼，重要的是你還在這裡，好好活著。

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腦動脈瘤｜腦動脈瘤或與遺傳有關

本港腦神經外科專科黃秉康醫生曾在接受訪問時指出，腦動脈瘤是腦血管畸形的一種情況，當腦血管部分的血管壁因為不明原因而變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，形成汽球狀血腫瘤，成因或與遺傳因素有關。因此，家族病史如有腦動脈血管瘤記錄，患有血管瘤的機會較大。

一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，但20、30歲突然發病的患者亦大有人在，發病率約為3至4%。不少患者的腦動脈瘤可以在沒有先兆下突然爆裂，患者一般需接受血管造影檢查才會發現腦動脈瘤，因此患者就像背上一個不知何時會爆炸的炸彈。 另外，也有患者在發病時會出現以下症狀:

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黃秉康醫生指出，當發現家人出現上述症狀時，必須盡快叫救護車將患者送到醫院。當患者腦動脈瘤爆裂時，需立即進行開腦手術為腦部紓壓，但即使患者完成手術，未來亦恐有永久性的功能殘障。

因此，如果家人有腦動脈瘤病史、或被診斷出患有未爆破的腦動脈瘤的患者，黃秉康醫生建議他們在日常生活上需採取以下預防措施：

保持血壓正常，按醫生處方服食降血壓藥及糖尿藥

不可吸煙及喝酒

不可進行刺激活動

保持心境平和，心情忌激動

避免吃剌激性食物

諮詢醫生後，進行適量運動

4種頭痛情況須求醫

台灣神經外科醫生謝炳賢在Facebook個人專頁表示，大部分人都經歷過頭痛，有時頭痛起來，不只是頭痛欲裂，還可能伴隨頭暈、噁心、頭脹等症狀，對生活產生巨大影響。

他指出，不少人頭痛都習慣透過吃止痛藥來緩解，但若出現以下4種情況，可能是疾病的警號，則必須立即求醫。

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頭痛6大成因

台灣整形外科醫生李秉勳曾在其Facebook專頁聯同牙醫黃文龍合作，指出頭痛成因良多，當出現某些因素，引起大腦血管擴張，壓迫到腦神經，就有可能會出現頭痛。除了壓力、失眠、天氣等原因，食物其實亦有可能成為頭痛成因。

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