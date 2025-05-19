打劫！Reunion︱12場圓滿結束劉德華再度現身謝幕　麥沛東摑COLLAR芯駖不留手怕被尋仇

【劉德華 / 朱栢謙 / 朱栢康 / 李芯駖】由朱栢謙、張志敏執導，朱栢康、魯文傑、麥沛東、COLLAR成員李芯駖、巢嘉倫、黎逸正等主演舞台劇《你好，打劫！Reunion》的12場演出圓滿閉幕，出品人劉德華在昨午（5月18日）尾場再度現身，與劇中主角一起謝幕，答謝大家支持。

劉德華並向台下的觀眾笑說：「我哋呢班人，喺適當嘅時候會對着你哋荷包講：「你好….打劫！」暗示大家隨時再度公演，而台下的觀眾掌聲附和支持。完場後華仔逐一跟每一位演員和導演擁抱，感謝大家落力演出，場面溫馨。

▲ 《你好，打劫！Reunion》

打劫！Reunion︱麥沛東摑芯駖感抱歉

12場《你好，打劫！Reunion》演出瞬間完成，大家嫌未夠喉，華仔有感難得遇上一個好劇本，希望將這個劇目成為經典，一直公演下去！他隨時Stand by的跟一班主演說：「只要book到場就再嚟㗎啦，你哋邊個得閒就嚟埋位！」大家即興奮和應。

首次參演舞台劇的芯駖感謝一班隊員對她這新手的包容和鼓勵，讓她獲益良多；當大家都以為她完成12場演出後會有一刻感動落淚；因她的角色設定，每一場都要情感大爆發而嚎哭，但她完場後卻整個人鬆弛下來。她心情舒暢的笑說：「因為演出最後一幕嘅時候已經哭乾晒眼淚！開場前反而想喊，因為12場咁快就完咗，好唔捨得；自己第一次參演舞台劇，可以遇上一班咁好嘅班底，非常難得！」

問到連續12晚掌摑芯駖的麥沛東可會覺得心痛？他不好意思的說：「其實係掌摑咗13巴；其中一晚連刮兩巴！唔單止心痛，而且仲好驚；因為有朋友問我會否擔心收到fans𠝹刀？因為掌摑天團偶像！但心駖演嗰場戲感情澎湃，我都要情緒爆發，忍唔住要掌摑佢。我曾經同導演講不如由芯駖掌摑我，因為我塊面大啲安全啲，發生意外機會率會低啲，始終掌摑會有頭暈嘅風險，加上芯駖塊面又骨又瘦，但導演堅持芯駖被掌摑嘅效果同感覺會好啲。」

而心駖亦感謝麥東打她的力度剛好，兩人互動下，讓她順利完成這幕激情的演出。

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打劫！Reunion︱魯文傑與錢嘉樂敘舊

好一陣子沒演出舞台劇的朱栢康也感激遇上這一班好對手，讓他大過戲癮的說：「隔咗咁耐再返舞台，今次遇上呢班志同道合嘅對手，大家唔單止可以一拍即合，令到我有再次享受舞台演出嘅感覺，好正！」

在劇中演出甚有喜感的魯文傑自爆導演朱栢謙發現有網民留言認錯留了長髮的他是劉雅麗，令他哭笑不得的說：「哇！以為我係劉雅麗？我真係入咗腦，演出嘅時候真係有一刻俾「劉雅麗」呢3個字影響到，好彩我撥一撥頭髮，好快清醒過嚟！其實我由冇乜頭髮可以留到而家咁長頭髮，真係覺得好開心㗎！」

繼早前重遇張家輝後，昨日尾場跟曾經合作過舞台劇的兩位舊拍檔錢嘉樂、湯盈盈敘舊。「湯盈盈係我演舞台劇嘅第一個女主角對手，錢嘉樂曾經同我合演過《王老虎搶親》，難得喺後台見到佢哋份外親切，今次喺後台真係有好多回憶殺！」

▲ 《你好，打劫！Reunion》

打劫！Reunion︱芯駖壓力大體重驟降

至於3度參演這個劇的黎逸正（飾銀行見習生）和巢嘉倫（飾資深銀行職員），也異口同聲的說，雖然是同一個劇，但今次幕後班底和加入新演員，令他們演得更過癮，每一場對他們來說都是一個挑戰，一次比一次更有滿足感，個人表現發揮更大。巢嘉倫今次更多了一個別號鬍鬚佬；因為第一日入組導演便要求他留鬍鬚，讓他角色感覺上多了一份新鮮感。而劇中他多次說「小明的故事」，給觀眾留下深刻印象，讓人會心微笑，不少fans留言提起小明的故事便想起鬍鬚佬。而團隊中最年青的黎逸正，演技到位之餘，更成為不少女fans的小鮮肉。



此外，兩位導演朱栢謙和張志敏十分欣賞原著編劇導演饒曉志這部作品，張導坦言要將中港兩地文化背景故事融合讓觀眾理解，對他們來說是一個挑戰。而兩人也高度讚揚首次演舞台劇的心駖，雖然一切由零開始，但她很努力。

朱導更爆排練的中段，芯駖因壓力大出現脂肪量和肌肉量體重驟減狀況，令人心痛，但她為了有更好的演出在所不計，故讓團隊更愛惜這位成員。

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此外，昨晚到場的觀賞的陳家樂、連詩雅、錢嘉樂、湯盈盈、劉天蘭、許軼（Day）、駱振偉等，不約而同讚嘆2小時無間斷的精彩演出節奏明快，期待重演再次捧場。

陳家樂尤其欣賞導演設計上巧妙安排，除舞台上所見，其中有演員更聲演多個角色，最後得知6個演員，原來扮演了9個角色，台上演員的互動，讓他大開眼界。

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