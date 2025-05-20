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飲食攻略·二十四節氣小滿｜天氣濕熱易誘感冒皮膚病　中醫推介健脾補腎食療

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 8 小時前

最後更新： 3 小時前

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【小滿／節氣／二十四節氣／養生／中醫／飲食】踏入二十四節氣小滿節氣，日夜溫差仍然明顯，稍有不慎容易染上感冒、加上近期新冠疫情肆虐，註冊中醫林冠傑為大家拆解小滿節氣養生防病貼士及食療，強調此時應要注意調養三大臟腑以防疾病纏身。

二十四節氣小滿｜早晚溫差變化易着涼 中醫拆解飲食宜忌

林冠傑醫師指出，小滿節氣特點在於天氣並非全日酷熱，此時日間天氣較熱，清晨及夜晚有時氣溫稍涼，因此濕度亦頗高，此時並非真正夏季來臨，因此稍有不慎，特別容易患上感冒或呼吸道疾病，尤其身體較為虛弱的老人家及幼童特別容易染病，需要多加預防。

林冠傑醫師強調，近期新冠疫情瀰漫，加上此節氣特別容易患感冒，加上濕度等問題，容易出現皮膚等問題，此時必須要注意肺、脾及腎3大臟腑健康，幫助預防感冒、上呼吸道感染，以及濕度帶來的皮膚問題等：

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  • 小滿節氣飲食宜忌｜1.忌食冰凍及凍甜食物
    冰凍食物恐致脾胃受涼，建議減少食用。
  • 小滿節氣飲食宜忌｜2.進食冰凍食物建議
    假如想飲用凍飲或進食生冷食物，醫師建議咀嚼時間長一些、凍飲，亦必須在口腔內含服時間較久，之後才吞嚥，減少凍食進入身體的溫差，從而改善脾胃受涼、亦可有助改善感冒及腸胃帶來的問題。
  • 小滿節氣飲食宜忌｜3.減少味苦寒涼食物
    雖然夏天盛產涼瓜、西瓜及綠茶花茶等時令產物，但此時不宜過量食用寒涼及去濕食品，食用時應注意份量、不適過多。

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二十四節氣小滿｜陳皮百合准山芡實粥

林冠傑醫師推介一款有助健脾、補腎、化氣兼祛濕粥水，適合大眾於小滿節氣期間作早餐食用：

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材料：陳皮 20克、百合 20克、鮮准山 20克、製芡實 20克。

做法：

1.所以材料洗淨；

2.米洗淨後，加入材料同煮；

3.煮熟後即可食用。

二十四節氣小滿｜醒胃祛濕花茶

林冠傑醫師另外介紹一款湯水，同樣建議早晨服用，可有助預防感冒、提升腸胃化濕及去水腫等功效：

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材料：檸檬乾 3片、雪梨乾 3片、厚樸 3片、生熟薏米各 10粒。

做法：

1.杯中加入250毫升熱水；

2.加入所有材料焗15分鐘；

3.之後加入少許蜜糖，即可飲用。

 

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飲食攻略·二十四節氣小滿｜轉季濕熱神疲乏力 易誘腸胃不適四肢腫 中醫分享教5招養生+食療

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