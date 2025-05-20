校園直撃︱「無功課日」設逾百項活動　佛教林金殿紀念小學3個層面推精神健康

【佛教林金殿紀念小學/精神健康】學童健康問題不容忽視，佛教林金殿紀念小學為了促進學生健康成長，在學年內舉辦多個工作推廣學生精神健康，包括智能適能活動、促進人際關係的感恩心意卡、校本的「青蛙仔」正念靜觀課程等。教育統籌委員會主席黃友嘉博士、教育局常任秘書長李美嫦女士及教統會一眾委員日前更到訪該校，了解學校如何將品德及倫理教育融入校本活動，以培養學生的正面價值觀及營造關愛校園文化。

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佛教林金殿小學吳永雄校長表示，學生的精神健康是學校的重要考量，不但牽涉到學生的福祉，也是學校營造良好教學環境的基礎。為了更好地推廣精神健康，校方曾發出問卷了解學生的精神壓力來源，發現不同的學生有不同需求，於是配合教育局的「4Rs」推出精神健康三層支援模式，訂定協助辦法促進學生健康成長。

吳校長解釋，3個層面主要以金字塔模式分為針對性、選擇性及普及性。針對性層面主要是學校運用額外資源加強照顧學生在學習、社交、情緒和行為上的需要；學校運用有關資源舉辦校本培訓，例如訓練教師、家長和學生成為「守門人」，以便提升他們對精神健康／精神病的認識，裝備他們識別和應對需要加強支援的學生。

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在普及型層面，學校革新時間表，包括每天安排三段式小息時間，小息及午膳小息提供課室桌上遊戲或操場體育活動，讓學生可以在課堂後盡情投入玩樂放鬆頭腦，每逢星期三設為Happy Wednesday「無功課日」，以及逢星期二、四、五最後一節為功課輔導課，協助學生減輕功課壓力；學與教方面，校方推出校本的小一「青蛙仔」正念靜觀課程，小二至小六的禪修課程，幫助學生紓緩學習壓力，提升專注力，增強情緒調節能力。

佛教林金殿紀念小學︱逢星期三的「無功課日」

至於活動方面，每逢星期三的「無功課日」，學校改為全方位學習活動課、課後活動興趣班及校隊專訓組培訓，提供近100項活動讓學生參與，包括引入不同類型新穎活動，例如無人機、面部彩繪、沙畫、合球及棒球等。在人際關係方面，學校特意設置展板，讓學生貼上「為自己加油」、「總有你鼓勵」感恩心意咭，學生可以寫下話語為自己打氣，也可以寫心意咭表達對師長父母，甚至對學校工友叔叔及姨姨的感恩之心。

學校的精神健康推廣也獲得教育界的認同，教育局常任秘書長李美嫦、教育統籌委員會委員主席黃友嘉博士及各委員早前專程到訪該校，了解學校促進學生精神健康的推廣工作。訪問當日，學生大使展示如何運用科技來鼓勵運動習慣，推廣健康生活方式，從而提升身心健康。委員會成員喜見學校透過靜觀活動和體驗式學習，推廣精神健康和正向態度。

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佛教林金殿紀念小學︱非遺文化體驗推廣國民教育

除了推廣學生精神健康外，學校也積極推廣國民教育，從課堂內外傳承和弘揚中華文化，以助學生從小建立國民身份認同。學校在4月15日舉行「全民國家安全教育日」活動，當日活動亮點之一是「熊貓麵粉公仔」非遺文化體驗，勞工及福利局局長孫玉菡、教育局荃灣及葵青區總學校發展主任陳珮盈及高級學校發展主任李美英與視藝大使學生共同完成這項富有意義的創作，作品融合傳統書法與非遺工藝，既象徵香港六隻大熊貓，也傳遞出「竹報平安」、「六六大順」的美好寓意，林金殿獅隊的精彩表演更將活動推向高潮。

孫玉菡局長對林金殿小學推廣國家安全教育工作的成效給予高度評價，特別讚賞同學們展現出的愛國情懷和文化自信。吳校長表示，學校將繼續深化國家安全教育，培養學生的國民身份認同。

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