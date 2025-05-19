單親媽媽｜李蘊離婚後首晒全家福為愛女慶生　前夫曾暗示遭背叛子女隨父生活

【李蘊離婚/單親媽媽】33歲李蘊（Renee）與內地金融才俊羅章冠婚後育有一子一女，自此專心相夫教子淡出幕前，其後更移居廣州；她早前卻突然宣布早在2023年已經離婚，結束8年婚姻，並準備復出幕前。她的前夫則暗示遭背叛兼清空跟Renee的合照，令人猜測二人是不歡而散，不過日前兩人卻同框為女兒慶祝9歲生日，耐人尋味！

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李蘊離婚｜李蘊前夫曾暗示遭背叛和傷害

Renee與前夫於2015年結婚，婚後三年抱兩，分別是9歲大女羅紫晞和6歲細仔羅明新，成為別人眼中的幸福少奶奶，豈料Renee早前突然拋下震撼彈，宣布已離婚兩年。不過Renee一直避談婚變原因、子女撫養權等問題，並拒絕回應是否涉及第三者，但有網民翻出羅章冠曾在2022年在社交平台發文自爆被人背叛、被傷害，更直指人性自私、任性、不負責任和冷血無情，又暗指Renee連兒子的幼稚園畢業禮都缺席，甚至形容現實的情節比小說狗血得多。

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李蘊離婚｜李蘊：唔會令小朋友冇咗爸爸或媽媽

羅章冠更一早清空所有與Renee的合照，只分享與一對兒女的幸福生活，而據知一對仔女隨爸爸生活，因此Renee與他們未能每日見面，讓人猜想夫妻倆是不歡而散。而積極求復出的Renee早前亮相TVB節目《奇情谷》，就聲淚俱下提及離婚一事，她坦言在離婚新聞曝光後才跟子女坦白離婚一事，並指女兒一度以為父母離婚就等於以後見不到爸爸或媽媽，她向子女解釋：「唔會因為離咗婚而令小朋友冇咗爸爸或者媽媽，冇人可以剝削呢個權利囉！」

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李蘊離婚｜與前夫合體為女兒慶生

對此Renee亦講得出做得到，日前在社交平台分享為女兒慶祝9歲生日的照片，便首度晒出一張離婚後的全家福，留言道：「寶貝女9歲生日快樂，願你永遠被愛包圍，身體健康日日開心，Kiss Kiss Kiss。」見到一家四口笑容滿面地切蛋糕，足見Renee與丈夫為了一對子女也不計前嫌繼續做好父母角色，不過仍有口痕網民留言：「前夫都算好……仲肯同你合照……」

在其他照片中，就見到Renee穿上粉紅色貼身衫配超短裙，與女兒齊齊擺心心手勢，又將蛋糕抹在臉上嘟嘴賣萌，母女親密互動，Renee似乎亦已走出離婚陰霾，重新出發。

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