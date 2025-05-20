港人眼科治療新選擇！深圳希華愛康健醫院眼科門診 打造便捷跨境醫療體驗

由於內地醫療服務在費用和輪候時間上相較香港更具優勢，因此，愈來愈多港人選擇「北上求醫」。其中，位於深圳的希華愛康健醫院眼科門診便憑藉其優越的地理位置、融合本港專業與資深醫療團隊及貼心的服務，為港人提供兼具便利性與成本效益的眼科診療選擇，成為不少眼疾患者的首選。

本港公私營醫院各有局限

根據醫管局最新數據，香港公立醫院眼科專科門診的穩定新症輪候時間平均由35周至88周不等，最長甚至可達183周（約3.5年）；即使是半緊急新症，平均輪候時間亦可能需時3至13周¹。以白內障手術為例，從確診到手術，患者往往需等待接近兩年²。如此漫長的輪候不但影響患者的生活質素，更可能導致病情惡化，增加治療難度。

儘管本港私家醫院的輪候時間較短，可以為眼疾患者提供相對即時的治療服務，然而費用往往讓人望而卻步。以常見的白內障手術為例，私家醫院的收費（日間手術）通常介乎2至5萬港元，對部分家庭而言可能已是一筆沉重負擔。

距羅湖口岸5分鐘步程 專業團隊細心服務

因應公營醫療輪候時間長、私營醫療費用高，港人無疑需要一個更具彈性的選擇。而位於深圳市羅湖區的希華愛康健醫院眼科門診，正為港人提供了一個理想的解決方案。醫院距離羅湖口岸僅5分鐘步行路程，交通極為便利，讓居於香港以至深圳的港人可輕鬆就診。

深圳希華愛康健醫院眼科門診由香港資深眼科專業團隊帶領，確保醫療服務達國際水準，同時提供無語言障礙的溝通環境，讓患者及其家人倍感安心。

▲ 深圳希華愛康健醫院眼科門診距離羅湖口岸僅5分鐘步行路程，交通極為便利。

設廣東話服務專線 價格透明減心理壓力

此外，為進一步方便港人查詢，醫院設有廣東話服務專線，由專業客戶服務人員進行解答，確保診療過程清晰透明。至於預約流程方面亦同樣簡單快捷，患者可透過WhatsApp或電話即時預約診症時間，省卻繁瑣的等候程序，令患者可以迅速獲得所需治療。

除了服務質素與輪候時間具備優勢外，深圳希華愛康健醫院眼科門診的收費相較香港私家醫院亦具有相當的競爭力。以白內障手術為例，單焦人工晶體置換手術費用僅需9,800元人民幣／眼（約11,000港元），較香港私家醫院節省超過6成。

至於近年需求日益增加的眼底注射療程，深圳希華愛康健醫院眼科門診的收費為5,900元人民幣／眼（約6,300港元，包含藥費），遠低於香港私家醫院動輒2萬港元以上的費用。加上診金掛號、治療費用等各項費用清晰透明，這種顯著的成本優勢，能夠大幅減輕患者的經濟以至心理壓力。

▲ 深圳希華愛康健醫院眼科門診不只有香港眼科專業團隊診症，更設有各款先進診療設備。右圖為白內障手術LuxOR Revalia 顯微鏡。

立即預約 以相宜價格體驗優質醫療服務

隨着粵港澳大灣區的深度融合，跨境就醫日漸成為港人治療的新選擇。深圳希華愛康健醫院眼科門診充分展現了跨境醫療如何在保持高質服務的同時，為患者提供更具彈性和經濟效益的選項。如果你亦正為眼疾治療尋求省時便捷且具成本效益的方案，可透過以下連結了解深圳希華愛康健醫院眼科門診的服務詳情及進行預約。

深圳希華愛康健醫院

官方網站：https://bit.ly/435Ux0c

WhatsApp即時預約：6266 8504 （https://bit.ly/3RZZLpa）

聯絡電話：3619 1731 / 6266 8504

¹ https://www.ha.org.hk/visitor/sopc_waiting_time.asp?id=2&lang=CHIB5

² https://www.info.gov.hk/gia/general/202407/03/P2024070300233.htm

（特約）