前列腺癌｜前列腺癌病人患心血管病風險高　荷爾蒙治療或增風險

前列腺癌在本港男性致命癌症中排第4位，新症個案更顯著上升。有醫生指出，前列腺癌病人患心血管疾病的風險較高，並成為主要死因之一。除了因為高齡，前列腺癌荷爾蒙治療有機會引發不良反應及心血管疾病。為能有效抗癌並管理心血管疾病風險，患者定期進行心臟代謝測試、慎選治療方案十分重要，尤其是有心血管疾病史的患者。

前列腺癌新症增加 逾半人確診已晚期

臨床腫瘤科專科醫生張文龍指出，2012年至2022年這十年間，前列腺癌新症個案數量已累積增加69.1%，逾50%患者確診時更已屆晚期，出現擴散情況。根據醫管局的數據，2022年前列腺癌新症個案的年齡中位數為71歲。張醫生指，確切病因未明，惟50歲以上、有前列腺癌家族史、有肥胖等風險因素的人士，患前列腺癌機率也較高。

前列腺癌早期症狀不明顯，但若腫瘤增大，患者可能出現排尿困難、夜尿頻繁等症狀；若癌細胞轉移，則會出現更明顯的症狀，例如背痛、骨盆疼痛、勃起功能障礙、血尿或血精以及體重莫名下降。

心血管病為前列腺癌患者主要死因

心臟科專科醫生梁永雄指，有研究數據顯示，相比其他癌症患者，前列腺癌患者因為心血管疾病而死亡的比例較高。以美國的數據為例，在40歲以上的前列腺癌患者中，心血管疾病為非癌症相關死亡的首要原因，佔總死亡人數30.2%。梁醫生指出，高齡、癌症及其治療可能引發的炎症反應，以及荷爾蒙治療等因素，均可能令前列腺癌病人患心血管疾病的風險增加。

荷爾蒙治療有機會引發心血管病

治療前列腺癌的主要藥物包括：荷爾蒙治療、化療、新型口服荷爾蒙藥物等。張文龍醫生解釋，荷爾蒙治療又稱「雄激素剝奪治療」，是治療晚期前列腺癌關鍵方法。此療法旨在減少或抑制雄激素，從而抑制癌細胞生長，惟亦可能影響代謝和心血管功能，導致患心血管疾病的風險增加。

梁永雄醫生指出，不同的荷爾蒙治療，所引發心血管疾病的風險也不同。譬如，採用「促性腺激素釋放激素促效劑」（GnRH Agonist），可能導致脂肪量增加、糖尿病風險增加、高血壓風險增加生及骨骼肌力量喪失。至於新型口服荷爾蒙藥物，則可能增加高血壓和水腫風險，對心血管系統造成額外負擔。

另外，前列腺癌患者通常也患有高血壓、糖尿病和心血管疾病等共病，需服用多種藥物，可致藥物相沖，影響療效。其中，新型口服荷爾蒙藥物可能會抑制或誘導肝酵素，干擾其他經由相同酵素代謝的藥物。常見肝臟酵素包括CYP3A4、CYP2C19 和 CYP2D6，一些治療「三高」、糖尿病及胃部疾病的藥物也經由這些酵素代謝。

晚期患者須定期監測心血管健康

因此，兩位醫生指出，制定治療方案時除了要確保治療癌症的成效，亦要盡最大程度降低患心血管疾病的風險，須謹慎選擇荷爾蒙治療，並高度警惕藥物的相互作用，尤其是針對心血管疾病的藥物。

根據指引，醫生亦會為晚期患者進行心血管風險評估，全面檢視病史、症狀及生活型態，以判斷風險有多高。有心血管病史人士屬高危一族，需更頻密進行心臟代謝檢查，初期每1至2星期一次，待穩定後則改為每3至6個月一次，以確保心血管健康狀況。

▲ 左起：心臟科專科梁永雄醫生，臨床腫瘤科專科張文龍醫生。