凍齡女神丨擁絕世童顏超凍齡阿Sa餅印媽媽激罕曝光　網民激讚：好似兩姊妹

【蔡卓妍/Sa/童顏/母親節】42歲的Twin蔡卓妍（阿Sa）向來被讚凍齡有道，但原來這個「童顏」特質源於媽媽。阿Sa日前於IG分享與媽媽的合照，媽媽凍齡樣貌震驚網民，激讚2人好似兩姊妹！

儘管父母已經離異多年，但阿Sa跟雙親關係一向良好，適逢母親節，阿Sa日前便相約母親出外食飯，並送上鮮花以表孝心。其後更於IG上載母女合照，並留言:

Happy Mother’s Day #簡簡單單食個飯已經好開心 #ilovemymum

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片:

相片中，戴上Cap帽的阿Sa向媽媽送上鮮花，眼見愛女如此「有心」，一向低調的Sa媽亦不禁向著鏡頭展露笑容。由於母女樣貌十分近似，如「餅印」般，照片曝光後，即引來不少網民大讚她們如「兩姊妹」。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

事實上，阿Sa每逢於特別節日才會罕「曬」媽媽靚樣，過去亦曾公開童年時的母女照，只見即使年月早已過去多年，Sa媽的模樣依然非常年青，可見阿Sa的凍齡童顏原來遺傳自母親。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5