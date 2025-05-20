職場文化差異｜香港打工仔收工後唔接電話　內地同事大呻無責任心兼人工高

【職場文化 / 文化差異】對於香港打工仔而言，除了人工及福利外，最在意的可能便是能否準時收工，收工後除了緊急情況，同事間也會「不約而同」地互不打擾。

然而，內地近年來的「內卷」文化盛行，收工後的時間被工作「入侵」時有發生；近日，「習慣」於此、在香港工作的內地打工仔在小紅書發帖，指香港同事收工後便不接電話，認為他「沒有責任心」，而人工反而更高，坦言「沒有性價比」，話題引發網民熱議……

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職場文化差異｜香港打工仔收工後不接電話被指無責任心

在港工作的內地打工人發帖表示「香港同事下班不接電話，工資還比我們高，沒有性價比」，認為他們沒有責任心；帖文被轉載後引發熱議，轉載者表示，「這就是香港大公文化，上班歸上班，下班後各自回家，工作的事情基本留在工作時間內完成，下班後盡量互不干擾」。

不過，樓主坦言習慣於「內卷」的內地管理人士來港對此並不適應，本港的中資機構或企業有時會由內地派管理層來港工作，便會在非辦公時間因工作事宜聯絡本地同事，「導致上下關係出現裂縫」；他坦言即便是十分緊急的工作指示，也應該「開口先不好意思，打擾你了，先禮後兵」。

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職場文化差異｜網民：下班後是私人時間！

此事引起熱議，不少香港打工仔表示，收工後的私人時間不接電話屬正常行為，「能力差先要加班」、「好正常，下班後是私人時間，過公事留言」、「我家人甚至分工作電話及私人電話，工作電話六點後完全不會開機」、「我能力高唔使ot所以可以準時走」、「能不能入鄉隨俗，不要搞亂香港的職場文化」、「不習慣香港文化，不要在香港打工」。

另外，亦有人認為，內地打工仔有更寬裕的午休時間，是否有「性價比」無法簡單進行比較而得出結論。

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