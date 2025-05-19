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結業潮｜尖沙咀人氣咖啡店5.30結業　必食煙燻三文魚/開心果巴斯克

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

尖沙咀人氣咖啡店「Turning Point By Coffee Art」5月30日結業。

【結業潮／Cafe／咖啡店／餐廳】本港結業潮不斷，多間人氣餐廳相繼倒下。位於尖沙咀美麗華商場的咖啡店「Turning Point By Coffee Art」宣布，將於5月30日正式結業。該店開業5年，憑自家製煙燻三文魚、手工意粉、巴斯克蛋糕等料理及甜品吸引不少食客，想幫襯的朋友就要把握最後機會！

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結業潮｜尖沙咀人氣Cafe5月底結業

尖沙咀「Turning Point By Coffee Art」日前於社交平台公布結業消息，指餐廳將於5月30日（星期五）正式結束營業，並感謝食客一直以來的支持，「呢段旅程好珍貴，每一位客人、每一次相遇，都係我哋最美好嘅回憶。最後倒數兩星期，有時間過嚟坐低歎杯咖啡，講句『再見』。感激有你，一路同行」。

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結業潮｜必試煙燻三文魚、開心果巴斯克

Turning Point By Coffee Art開業五年，以精品咖啡及西式fusion料理吸引不少食客，自家製煙燻三文魚、手工意粉及開心果巴斯克蛋糕都是必食之選，主理團隊每日花6小時以威士忌酒桶木冷燻三文魚，十分值得一試。另外，臘肉臘腸卡邦尼新鮮手造扁意粉、香煎大蝦配龍蝦汁的手工墨魚汁扁意粉，以及集齊8款食材的Turning Point Bowl亦相當受歡迎。

甜品方面，必試開心果巴斯克蛋糕、開心果Tiramisu，還有日本柚子芝士蛋糕等。該店亦不時推出期間限定菜式及甜品，例如開心果麻糬窩夫配雲呢拿雪糕、栗子Tiramisu等。

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Turning Point By Coffee Art 尖沙咀店

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場1期1樓113A&113B號舖
電話：5403 7996
營業時間：11:30-22:00
最後營業日：5月30日

Turning Point By Coffee Art尖沙咀店宣布營業至5月30日。（Turning Point By Coffee Art社交平台圖片）

Coffee Art 其他分店

觀塘店
地址：觀塘成業街7號東廣場地下G46-G48號舖
電話：5403 7883

將軍澳店
地址：將軍澳寶琳運亨路1號新都城中心一期G樓G95-96, G113-114號舖
電話：5403 7995

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