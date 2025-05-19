劍擊尖子｜喇沙仔蔡俊彥9歲學劍棄讀港大苦練 27歲終奪花劍大獎賽金牌圓夢

【上海大獎賽/香港劍擊/花劍/蔡俊彥/張家朗/喇沙書院】香港男子花劍隊再創歷史！27歲的蔡俊彥（Ryan）週日（26日）於上海大獎賽男子花劍決賽以15:12力克意大利前世界冠軍馬連尼（Tommaso Marini），生涯首度登上國際劍聯（FIE）世界排名賽冠軍寶座，聯同世界排名第一的張家朗摘下的銅牌，香港代表隊以「一金一銅」佳績為本季收官，為下月亞洲錦標賽及7月世界錦標賽注入強勁信心。

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喇沙仔蔡俊彥｜上海大獎賽封王 職業生涯新高峰

蔡俊彥在決賽以15:12擊敗意大利前世界冠軍馬連尼（Tommaso Marini），贏得個人首個FIE世界排名賽冠軍。這場比賽中，蔡俊彥從小組賽開始打起，保持全勝紀錄，先後擊敗多名日本、法國及中國選手，展現出強勁的競技狀態。決賽中他採取主動進攻策略，成功克服世界排名第6的馬連尼，這是他職業生涯7年來首次贏得此級別賽事的金牌。

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喇沙仔蔡俊彥｜世界排名躍升 劍指頭5

蔡俊彥本季之前成績一般，世界排名徘徊在30至40位間，需從小組賽爭取正賽資格。此次奪冠預計將大幅提升他的世界排名。上海大獎賽對他和隊友張家朗而言是「福地」，蔡俊彥2019年曾在此取得銅牌，而張家朗是2024年上海站冠軍。此次兩人合力為香港隊帶來一金一銅，為即將到來的亞洲錦標賽及世界錦標賽注入強心針，目標爭取更多金牌。

▲ 蔡俊彥聯同世界排名第一的張家朗摘下的銅牌，香港代表隊以「一金一銅」佳績為本季收官。 (FIE圖片)

喇沙仔蔡俊彥｜少年得志 港隊新星

中三時，蔡俊彥獲邀加入香港劍擊隊，正式踏上專業運動員之路。他的天賦在青少年賽事中展露無遺，15歲便在亞洲青少年劍擊錦標賽奪金，17歲更在青年奧林匹克運動會摘下銀牌。然而，成功背後也伴隨著壓力。連續佳績後，他在一次比賽中意外於32強止步，這對年少的他是一次重大打擊，甚至令他質疑自己的能力。經過心態調整，蔡俊彥重新振作，逐步找回狀態，穩步成長為港隊不可或缺的一員。

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喇沙仔蔡俊彥｜9歲初試花劍

現年24歲的蔡俊彥，香港男子花劍隊主力，以其高挑身形和冷靜的比賽風格聞名。他曾接受TOPick訪問自言9歲時，在母親的「強迫」下首次接觸花劍，雖然最初感到抗拒，但一堂課後便被這項運動的動感與策略吸引，從此愛上劍擊。入讀喇沙書院後，蔡俊彥迅速成為校內劍擊隊的明日之星。中二時，他首次代表學校出戰學界比賽，與宿敵拔萃男書院的對壘至今仍令他難忘。

他笑言，當時比賽的緊張氣氛甚至超越國際賽事，但正是在這種壓力下，他逐漸學會如何在關鍵時刻保持冷靜，並助喇沙奪得冠軍。這些學界比賽的經歷，不僅培養了他的技術，也讓他感受到隊友間「出生入死」的團結精神。

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蔡俊彥讀港大｜難以兼顧學業與劍擊 大二毅然踏上全職路

作為運動員，蔡俊彥坦言學業與訓練的平衡並不容易。在校成績平平的他，為了劍擊犧牲了不少學習時間，每週幾乎每天都在訓練。面對中六的DSE考試，他毅然向體院請假半年，專注備考，最終成功入讀香港大學會計系。然而，在大二時，他意識到運動員的「黃金年齡」稍縱即逝，決定轉為全職運動員，專注劍擊事業。他坦言，青年奧運的銀牌讓他看到自己的潛力，激發了他追求世界頂尖水平的野心。

喇沙仔蔡俊彥｜中學曾獲曾俊華讚賞

蔡俊彥是前財政司司長曾俊華的學生，曾俊華自1985年起在喇沙書院教劍擊，蔡俊彥正是在該校接受訓練並由其指導。曾俊華曾讚揚蔡俊彥「雙眼有火」，認為他有前途，並強調蔡俊彥對自己有信心且情緒穩定，這是他能有好表現的重要因素。

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蔡俊彥Edan｜MIRROR呂爵安是大學室友

前香港童星、男子擊劍（鈍劍）運動員吳諾弘，曾經邀請張小倫及蔡俊彥加入直播，其後蔡俊彥大學室友、Mirror成員呂爵安（Edan）亦即時收看並受邀參與，直播觀看人數超過3萬。當時Edan透露，自己正忙於拍攝劇集，但仍抽空支持好友與香港運動員，直播中更與粉絲一同為香港運動員加油打氣。直播過程中，Edan爆料蔡俊彥在大學宿舍時期的趣事，透露他最喜歡打麻雀和玩啤牌，有時還會在房間內練劍。

蔡俊彥在奧運比賽後特別感謝Edan的支持，他表示：「我之前有位大學好好嘅朋友喺鏡頭前面同我講加油，我頭先成個腦都係佢啲歌，咁我祝返佢嚟緊嘅票房大賣。」兩人深厚的友情與互相支持，帶來溫馨感人的一幕。

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