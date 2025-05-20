香港建造學院｜Tyson Yoshi化身星級面試生曬肌做體能測試　視負評為動力：我睇到冇感覺

【Tyson Yoshi/香港建造學院/建築設計】香港建造學院擁有50年的培訓經驗，一直致力為香港建造業培育優秀人才，學院每年亦會於院校舉辦課程資訊日，早前一連兩天（5月16、17日）假九龍灣院校舉行。

學院當日邀得室內建築設計師aka獨立音樂人Tyson Yoshi以「準面試生」的身份擔任開幕典禮嘉賓，並即場接受入學試考核，以輕鬆貼地的方式與青年人互動交流！

▲ Tyson Yoshi化身「星級面試生」現身香港建造學院的活動。 (大會提供)

曾在英國修讀室內建築設計系的Tyson Yoshi，對建造業已有一定程度的了解，被問到為何要報考學院時，他鬼馬表示是「脆友」推薦：「最近用咗唔少錢拍MV，嚟緊又搞演唱會又搞結婚，我見啲脆友話呢行人工高，學院課程免學費有津貼，唔報就笨啦。」

除了要回應面試官問題，Tyson Yoshi也要接受體能測試及色覺測試，平日有健身習慣的他，邊測手握力邊騷肌。至於，色覺測試對讀設計的Tyson Yoshi來說，簡直輕而易舉。

接下來，自言越來越鐘意「講經」的Tyson Yoshi亦與修讀土木工程監工高等文憑的一年級生洪栢僑、工料測量高等文憑一年級生張子欣，以及建造證書(機械維修)畢業生區凱茵於台上交流。

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Tyson Yoshi表示當年老師教他用手畫圖：「嗰時阿Sir話一定要用手畫，但係我就話『個個都用電腦畫啦，邊有人用手畫』，我鍾意快同埋實用。我問過香港啲朋友，個個都用電腦畫啦，學院呢度就係教同學用電腦啦。」

他又分享自己有個「怪癖」，讓負評成為自己的動力：「我每日都會逼自己睇鬧我嗰啲留言，我會睇吓有冇嘢可以令我做好啲，而家我睇到冇感覺㗎，如果你唔鬧我，我會諗大鑊啦，係咪我有嘢做錯咗呢？」

Tyson Yoshi為現場人士分享更多學院的資訊與畢業後的發展路向，最後更向學生們大送金句：「串得起，先要裝備自己！」

香港建造學院為學生提供一系列全日制免學費課程、以及課程完成後的就業支援服務，更特別融入建造業油漆機械人及燒焊機械人操作訓練。學院高等文憑課程更可銜接學位課程，為同學提供完善的職業專才進修階梯，為莘莘學子打造進入建造業的理想起點。

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