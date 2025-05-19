職業特工隊8｜湯告魯斯跟Do姐學講香港潮語　直言玩命演出時會驚：但我不介意害怕

【湯告魯斯 / 鄭裕玲 / 職業特工隊】全港唯一可以親赴倫敦，與《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）多位演員進行面對面訪談的「Do姐」鄭裕玲，在昨晚（5月18日）於她的網上頻道The Do Show發佈訪問的精彩內容。

除分享動作特技場面的靈感來源及高難度製作之外，湯告魯斯（Tom Cruise）竟然大爆吳宇森的秘密；而且亦盡現他平易近人的本色，跟Do姐學香港潮語，以最貼地的方式為電影在香港上映作宣傳。

職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯 鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照

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職業特工隊8｜湯告魯斯不被害怕影響

雖然夢想成真，與偶像湯告魯斯近距離接觸，還獲得這位超級巨星親切地送上擁抱及問候，但Do姐依然保持她一貫尖銳到肉的訪問作風。

一開始便問湯告魯斯，電影中最高難度的一場雙翼機纏鬥場面，他究竟如何做得到？以及他一直為《職業特工隊》系列玩命演出，是否真的「未驚過」？湯告魯斯笑言：「當然會害怕，但我不介意自己害怕。害怕只是一種情緒，我不會被它左右」！

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職業特工隊8｜憶與吳宇森合作點滴

兩人妙語如珠，講完動作特技，Do姐話題一轉，問及湯告魯斯對《職業特工隊 2》導演吳宇森的印象。湯告魯斯聲稱很享受跟吳宇森一起拍戲，盛讚他是一流導演；卻無意中爆了吳宇森鮮為人知的另一面。

原來這位大導演不但拍戲用心，對飲食亦相當講究，經常親自下廚。阿湯哥說當年來港宣傳時，也是全靠吳宇森帶路，才能嘗遍美食。

爆完吳宇森識飲識食，湯告魯斯更即場拜Do姐為師，學講「好Firm」、「老Best」等潮語，以廣東話呼籲香港影迷入戲院支持《職業特工隊：最終清算》。靚佬湯最後更不忘大讚Do姐是好老師，盡現謙虛又好學的巨星風範。

▲ 2000年，湯告魯斯與吳宇森齊在香港宣傳《職業特工隊 2》。（經濟日報圖片）

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