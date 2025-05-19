  • 29°C
香港時間：2025520日 (二) 01:30

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職業特工隊8｜湯告魯斯跟Do姐學講香港潮語　直言玩命演出時會驚：但我不介意害怕

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 5 小時前

最後更新： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

湯告魯斯跟Do姐學講香港潮語，直言玩命演出時會驚：但我不介意害怕。

【湯告魯斯 / 鄭裕玲 / 職業特工隊】全港唯一可以親赴倫敦，與《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）多位演員進行面對面訪談的「Do姐」鄭裕玲，在昨晚（5月18日）於她的網上頻道The Do Show發佈訪問的精彩內容。

除分享動作特技場面的靈感來源及高難度製作之外，湯告魯斯（Tom Cruise）竟然大爆吳宇森的秘密；而且亦盡現他平易近人的本色，跟Do姐學香港潮語，以最貼地的方式為電影在香港上映作宣傳。

職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照

點擊圖片放大
+3
+2

職業特工隊8｜湯告魯斯不被害怕影響

雖然夢想成真，與偶像湯告魯斯近距離接觸，還獲得這位超級巨星親切地送上擁抱及問候，但Do姐依然保持她一貫尖銳到肉的訪問作風。

一開始便問湯告魯斯，電影中最高難度的一場雙翼機纏鬥場面，他究竟如何做得到？以及他一直為《職業特工隊》系列玩命演出，是否真的「未驚過」？湯告魯斯笑言：「當然會害怕，但我不介意自己害怕。害怕只是一種情緒，我不會被它左右」！

點擊圖片放大
+10
+9

職業特工隊8｜憶與吳宇森合作點滴

兩人妙語如珠，講完動作特技，Do姐話題一轉，問及湯告魯斯對《職業特工隊 2》導演吳宇森的印象。湯告魯斯聲稱很享受跟吳宇森一起拍戲，盛讚他是一流導演；卻無意中爆了吳宇森鮮為人知的另一面。

原來這位大導演不但拍戲用心，對飲食亦相當講究，經常親自下廚。阿湯哥說當年來港宣傳時，也是全靠吳宇森帶路，才能嘗遍美食。

爆完吳宇森識飲識食，湯告魯斯更即場拜Do姐為師，學講「好Firm」、「老Best」等潮語，以廣東話呼籲香港影迷入戲院支持《職業特工隊：最終清算》。靚佬湯最後更不忘大讚Do姐是好老師，盡現謙虛又好學的巨星風範。

2000年，湯告魯斯與吳宇森齊在香港宣傳《職業特工隊 2》。（經濟日報圖片）

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照
17:04 2025/05/13
職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照
雷霆特攻隊︱《雷霆特攻隊*》編劇爆原劇本內容　「新黑寡婦」科倫絲佩芝揭《復仇者聯盟5》內幕
16:28 2025/05/13
雷霆特攻隊︱《雷霆特攻隊*》編劇爆原劇本內容　「新黑寡婦」科倫絲佩芝揭《復仇者聯盟5》內幕
金像獎2025︱《九龍城寨之圍城》5月1日重映　古天樂指《尋秦記》非「都市傳說」會今年內推出
14:10 2025/04/28
金像獎2025︱《九龍城寨之圍城》5月1日重映　古天樂指《尋秦記》非「都市傳說」會今年內推出
陳法拉贖夢︱陳法拉新片角色打扮赤腳上金像獎　華麗轉身往意大利出席時裝騷
18:47 2025/04/30
陳法拉贖夢︱陳法拉新片角色打扮赤腳上金像獎　華麗轉身往意大利出席時裝騷
你好，打劫！Reunion︱朱栢康獲「阿妹」衛詩雅捧場　出品人劉德華驚喜現身答謝觀眾
14:42 2025/05/09
你好，打劫！Reunion︱朱栢康獲「阿妹」衛詩雅捧場　出品人劉德華驚喜現身答謝觀眾

你可能感興趣

職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照
17:04 2025/05/13
職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照
雷霆特攻隊︱《雷霆特攻隊*》編劇爆原劇本內容　「新黑寡婦」科倫絲佩芝揭《復仇者聯盟5》內幕
16:28 2025/05/13
雷霆特攻隊︱《雷霆特攻隊*》編劇爆原劇本內容　「新黑寡婦」科倫絲佩芝揭《復仇者聯盟5》內幕
金像獎2025︱《九龍城寨之圍城》5月1日重映　古天樂指《尋秦記》非「都市傳說」會今年內推出
14:10 2025/04/28
金像獎2025︱《九龍城寨之圍城》5月1日重映　古天樂指《尋秦記》非「都市傳說」會今年內推出
鄭裕玲 湯告魯斯 娛樂人物職業 演員 導演 職業特工隊 電影 動作片 荷里活 娛樂行業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

名人健康丨53歲韓流始祖遊美腦出血　付天價醫療費續命12年後現況曝光
名人健康丨53歲韓流始祖遊美腦出血　付天價醫療費續命12年後現況曝光
陳復生近況︱前TVB藝人陳復生近照曝光　餅印麥景榕女兒騷三代同堂合照
陳復生近況︱前TVB藝人陳復生近照曝光　餅印麥景榕女兒騷三代同堂合照
急症室最長等候時間（05月20日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月20日 時間00:05）
艾威喪妻︱艾威揭結婚20年不生育原因　傾家蕩產救病妻經濟出問題仍助養28兒童
艾威喪妻︱艾威揭結婚20年不生育原因　傾家蕩產救病妻經濟出問題仍助養28兒童
防曬推薦2025︱日男裸背曝曬3小時！　實測15款2025最新話題防曬「零曬傷」名單推薦
防曬推薦2025︱日男裸背曝曬3小時！　實測15款2025最新話題防曬「零曬傷」名單推薦