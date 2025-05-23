長壽飲食｜沖繩屬全球百歲人瑞最集中地區　醫生揭當地人最愛吃1種菜

【沖繩/ 長壽/ 苦瓜/ 降血糖/ 抗發炎】沖繩是全球百歲人瑞最集中的地區，有專家就指出，當地人非常愛吃1種蔬菜，並引述研究拆解這種蔬菜的營養價值，不僅能降血糖，還有抗氧化、抗發炎等作用。

台灣營養醫學專家劉博仁近日在其個人Facebook專頁發文，表示如今除了中醫說苦瓜能清熱之外，連現代醫學也開始研究苦瓜裡的那些苦味物質，並指出這些物質原來對血糖調節、腸道健康都有實質幫助。他引述一篇2020年發表於《Complementary Therapies in Medicine》期刊的研究，研究人員針對第二型糖尿病患者進行了一項雙盲臨床試驗，請參與者連續服用苦瓜萃取物12周；結果顯示，這些參與者的空腹血糖和糖化血紅素（HbA1c）都有明顯下降，而且沒有出現明顯的副作用。

劉博仁指出，上述研究認為苦瓜裡面含有幾種天然活性成分，當中包括以下3種。

Charantin（苦瓜皂苷）：被視為植物界的降血糖成分之一

Polypeptide-p（多肽P）：一種類似胰島素的植物蛋白

葫蘆素類 triterpenoids：有抗氧化、抗發炎的作用

他續指，這些成分不僅能影響血糖，還可能改善小腸末端的黏膜健康；甚至有些研究還指出它們在調節腸道屏障、降低慢性發炎方面也有潛力。

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提到苦瓜，劉博仁又想起日本沖繩。他表示，沖繩是世界上著名的長壽地區，而當地居民正好非常愛吃苦瓜；當地人把苦瓜叫作Goya，幾乎是天天吃，其中最有名的一道菜就是「Goya Chanpuru」，用苦瓜炒豆腐、炒蛋，再加點豬肉，吃起來不只開胃還養生。沖繩人長期食用苦瓜這件事，也經常被拿來討論為甚麼他們老得慢，以及少患慢性病。

關於苦瓜的營養價值，他就指出，苦瓜在營養學上屬於熱量低但營養密度高的食物，富含維他命C、鉀、膳食纖維、葉酸、維他命B雜，以及前面提到的各種植物化合物，對於現代人常見的血糖不穩、代謝症候群、慢性發炎等問題而言都是不錯的飲食輔助選擇。劉博仁建議，可用快炒、汆燙的方式烹調苦瓜，既保留其營養，同時又不會過於苦澀；反之，要注意不能燉煮太久，也不要油炸太過，否則便無法留住裡面的維他命和活性成分。

雖然苦瓜營養價值豐富，不過也並非人人都適合大量食用。劉博仁就指出，孕婦、血糖偏低或正在吃降血糖藥物的人士，要注意食用苦瓜有機會導致血糖過低，而脾胃虛寒、容易腹瀉的人也不適合吃太多。

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同場加映｜解構5大長壽藍區飲食和生活方式

台灣營養學家洪泰雄在其Facebook專頁分析關於長壽藍區的養生習慣，引述一項《國家地理》研究，透過觀察5大長壽藍區居民的生活習慣，得出長壽的共同點，以下逐一解構五地的生活和飲食：

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1. 日本沖繩（Okinawa, Japan）：老年女性壽命全球最長，傳統飲食以蕃薯、豆類、綠葉蔬菜、海藻為主；當地人秉持著「Ikigai」的精神和強大社群支持。

2. 意大利薩丁尼亞（Sardinia, Italy）：以長壽男性比例高聞名，傳統飲食以橄欖油、羊奶、全穀物、豆類、葡萄酒為主；當地人習慣步行；與家人關係緊密。

3. 希臘伊卡利亞島（Ikaria, Greece）：失智症與心血管疾病發生率極低，飲食主要為傳統地中海飲食，常吃橄欖油、魚類、豆類、野菜、紅酒等食物；當地人有午睡習慣，且重視社交與家庭。

綠色地中海飲食餐單

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4. 哥斯大黎加尼科亞半島（Nicoya, Costa Rica）：當地90歲以上人口比例遠超過全球平均，傳統飲食包括：黑豆、粟米餅、南瓜、木薯、水果等；當地人強調「Plan de vida（人生計劃）」，保持積極信念朝目標進發。

5. 美國加州羅馬琳達（Loma Linda, California）：多數奉行植物性飲食，飲食中常吃蔬菜、水果、堅果、豆類，甚少加工食品；當地人有規律運動的習慣、普遍有信仰與社群支持。

長壽藍區｜9大長壽共同點

洪泰雄指出，這些地區的人一般較少患慢性疾病且較長壽，原因與生活和飲食息息相關，他列出9大共通日常生活習慣如下：

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9大共通日常生活習慣：

自然活動（Move Naturally）：藍區居民不會去健身房，但他們的生活方式本身包含大量活動（如農務、步行、園藝）。

有目的地生活（Purpose）：舉例來說，沖繩人有著「Ikigai」的生活理念、尼科亞半島人有著「Plan de vida」（人生計劃）概念等生活目標，皆與長壽有關。

減少壓力（Down Shift）：每個藍區都有減壓習慣，例如午睡、宗教活動、與朋友聊天。

適量飲食（80% Rule）：沖繩人有「Hara Hachi Bu（腹八分目）」的概念，即吃到八分飽即可停下來，避免過度飲食。

植物性飲食（Plant Slant）：各地區的共同點是大量攝取蔬菜、豆類、全穀物，紅肉攝取量少。

適量飲酒：大部分藍區有飲酒習慣，但不是酗酒，而是適量飲用、配合社交。

信仰與社群（Belong）：研究發現，定期參加宗教活動的長壽者比例較高。

家庭優先（Loved Ones First）：多數藍區長者與家人同住，親子關係密切。

健康社群（Right Tribe）：藍區居民通常與健康的人為伍，互相影響健康行為。

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